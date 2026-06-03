Es gibt Marken, die man nicht groß vorstellen muss. FREITAG gehört definitiv dazu. Die Taschen aus robusten gebrauchten LKW-Planen sind längst aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken und haben sich über die Jahre einen echten Kultstatus erarbeitet.

Was die Marke bis heute besonders macht, ist ihr konsequentes Denken in Kreisläufen, die Verwendung ungewöhnlicher Materialien und eine klare Designsprache, die Funktion und Stil verbindet. Mit den neuen Easy Riders bringt FREITAG nun drei multifunktionale Taschen auf den Markt, die speziell für den Alltag von Fußgängern und Fahrradfahrer entwickelt wurden. Grund genug, sie einen Tag lang genau dort zu testen.

Ich bin eigentlich niemand, der morgens lange über Taschen nachdenkt. Wenn ich ins Büro fahre, muss es vor allem praktisch sein. Schlüssel, Handy, Notizbuch und die Dinge, die man im Laufe eines Tages eben dabeihat – und natürlich alles so, dass ich damit entspannt auf dem Fahrrad durch die Stadt komme. Genau deshalb wollte ich die neuen Easy Riders von FREITAG nicht nur anschauen, sondern einen Tag lang in meinen Alltag integrieren.

Was die Kollektion besonders macht: Die Taschen lassen sich sowohl als Crossbody Bag tragen als auch mithilfe der Velcro-Straps direkt am Fahrrad befestigen. Damit wechseln sie mühelos zwischen Rad und Alltag, ohne dass man umpacken oder sich auf unterschiedliche Taschen einstellen muss.

Der Tag startet auf dem Weg ins Büro. Die F140 FRAN hängt am Lenker meines Fahrrads und ich merke direkt, wie angenehm es ist, nicht noch zusätzlich eine Tasche auf der Schulter oder am Rücken tragen zu müssen. Angekommen in der Redaktion wird sie mit wenigen Handgriffen zur Crossbody Bag und begleitet mich an den Schreibtisch.

Zwischen Mails, Redaktionsplanung und den üblichen To-dos steht sie den ganzen Vormittag neben meinem Tisch. Was ich dabei besonders mag: Sie sieht nicht nach klassischer Fahrradtasche aus. Genau das ist oft mein Problem bei funktionalen Produkten – sie sind praktisch, passen aber nicht unbedingt in den restlichen Alltag. Die Easy Riders schaffen beides. Sie wirken zeitlos, unkompliziert und lassen sich problemlos zu unterschiedlichen Looks kombinieren.

Für Termine in der Stadt oder wenn etwas mehr Platz benötigt wird, bietet die F141 BERYL eine praktische Zwischengröße. Sie verbindet die Flexibilität der kleineren Modelle mit zusätzlichem Stauraum und zeigt, wie vielseitig die Kollektion insgesamt gedacht ist.

Nach Feierabend geht es wieder aufs Fahrrad. Noch ein paar Erledigungen, ein kleiner Umweg durch die Stadt und anschließend treffe ich mich mit einer Freundin in einer Bar. Dafür wechsle ich auf die kleinste Tasche der Kollektion: F142 HEINZ.

Normalerweise nehme ich viel zu viele Dinge mit, aber für einen Abend in der Stadt braucht es eigentlich gar nicht mehr als Handy, Kartenetui, Schlüssel und Lippenstift. Die kleine Tasche fühlt sich fast wie eine Befreiung an – leicht, unkompliziert und genau richtig für unterwegs. Gleichzeitig passt sie optisch genauso gut zum Abend wie zuvor zum Weg durch die Stadt.

Was mir nach diesem Tag hängen geblieben ist: Die Easy Riders sind keine Taschen, über die man ständig nachdenkt. Und genau das ist ein Kompliment. Sie funktionieren einfach. Am Fahrrad, im Büro und später in der Bar. Ohne Umräumen, ohne großes Organisieren und ohne das Gefühl, entweder praktisch oder gut angezogen sein zu müssen.

Dazu kommt ein weiterer Aspekt, der im Alltag schnell wichtig wird: Das Material der Tasche ist nicht nur besonders robust, sondern auch wetterbeständig. Ob Sonnenschein oder plötzlicher Regenschauer – sie machen problemlos mit, ohne dass man sich viele Gedanken machen muss.

Genau das ist der Grund, warum die Kollektion für mich funktioniert. Sie passt sich dem Tag an und nicht umgekehrt.

Credits

Fotografin: Valeria Gordienko

Videograf: Marvin Sedelies

Redakteurin/Model: Vivien Gundlach

Projektmanagment: Lea Wiedemann

Taschen: FREITAG

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