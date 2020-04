Die vielen Formen des Missbrauchs haben eines gemeinsam: psychische Gewalt. Oftmals als Lappalie abgetan, hat diese nicht minder schwere Folgen für Betroffene. Ein wütendes Plädoyer für mehr Verständnis.

Über die Rechtmäßigkeit der weltweit verhängten Ausgangssperren wird nun seit Tagen diskutiert. Zeitgleich wird ein enormer Anstieg sogenannter häuslicher Gewalt befürchtet. Und an dieser Stelle möchte ich Margarete Stokowski zitieren: „Ich sag „sogenannte“, weil „häusliche“ für mich immer bisschen verniedlichend klingt.“ Als ich diesen Satz las, wurde mir schlagartig bewusst, auf welch subtile Weise der Klang eines Wortes unsere Wahrnehmung beeinflusst. Denn dieser Begriff verharmlost eine traurige Lebensrealität zahlreicher Frauen*. (Anm.d.Red.: das Sternchen steht hier für den Einschluss weiterer Gender und Trans-Frauen)

Eine 2018 durchgeführte BMFSFJ-Studie zeigt: allein ohne Quarantäne wurden in Deutschland knapp 313 Frauen* täglich Opfer dieser Form des Missbrauchs. Und in Zeiten einer Pandemie? Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: 30% mehr Meldungen häuslicher Gewalt innerhalb von nur 11 Tagen Quarantäne in Frankreich, Verdreifachung der Anzahl von Missbrauchsopfern in China, neun ermordete Frauen* in weniger als zwei Wochen Quarantäne in Argentinien. Mitte März meldete die amerikanische Crisis Text Line einen schlagartigen Anstieg auf etwa 6000 Konversationen mit suizidgefährdeten Personen in einer Woche, die National Suicide Prevention Lifeline verzeichnet in kürzester Zeit eine Zunahme entsprechender Anrufe um 20 Prozent.

Während im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt primär sexualisierte und körperliche Gewalt thematisiert werden, rückt der Ursprung dieses Übels in den Hintergrund: emotionaler, narzisstischer Missbrauch. Dabei überwiegen psychische Misshandlungen im Kontext von Paarbeziehungen deutlich: in einer Studie des BMFSFJ (2014) gaben von insgesamt 2.147 Frauen* rund 67% an, zwar keiner körperlichen, dafür aber psychischen Gewalt durch ihre (Ex-)Partner ausgesetzt gewesen zu sein. Für 358 der Frauen resultierte der emotionale Missbrauch in einer massiven psychischen Belastung, 196 wiederum wiesen starke körperliche Beschwerden auf. Das Bundesministerium schätzt, dass „etwa jede 6. Frau, die in einer Paarbeziehung lebt“ psychische Gewalt erleidet. Auch in eurem Umfeld wird es diese Frauen* geben.

Doch wie erkennt man die oftmals subtilen Taktiken narzisstischer Täter*innen? Wie schafft man es insbesondere jetzt, sich von ebendiesen räumlich und emotional zu distanzieren? Und wie kann man als Außenstehende*r helfen?

Once you see it, you can’t unsee it. Denn emotionaler, narzisstischer Missbrauch läuft im Grunde immer nach demselben Muster ab – egal, ob sich dieser im familiären, beruflichen, freundschaftlichen oder partnerschaftlichen Kontext abspielt. Am Anfang steht die geradezu perfekte Phase des sog. Lovebombings: zwischen Täter*in und Opfer scheint eine tiefe, emotionale Bindung zu entstehen (grooming), (vermeintliche) Gemeinsamkeiten werden in den Fokus gerückt (mirroring), Zukunftspläne geschmiedet (future faking). Tatsächlich hat diese Phase für Täter*innen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung keinerlei emotionale Bedeutung. Sie dient einzig dazu, ein Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen (trauma bonding) sowie Aufmerksamkeit und Bestätigung zu generieren (narcissistic supply).