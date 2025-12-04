Lena Gerckes Magical Christmas Ball: Eine Nacht voller LeGer-Magie

Lena: Tatsächlich freue ich mich das ganze Jahr über auf diesen einen Tag, weil Weihnachten für mich einfach etwas ganz Besonderes ist. Ich liebe es, diese Zeit im Kreis meiner Freunde, Familie und Liebsten gebührend einzuläuten – und zwar jedes Jahr mit unserer legendären LeGer Christmas Party. Wir überlegen uns immer ganz viele tolle, weihnachtliche Überraschungen. Das ist ein kleiner Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht.

BLONDE: Wenn du die Stimmung hier gerade in drei Worten beschreiben müsstest – welche wären das?

Lena: Magisch, aufregend und voller Liebe.

BLONDE: Was war der Moment bei den Vorbereitungen, in dem du wusstest: Okay, das wird magisch?

Lena: Dass es magisch werden würde, wussten wir schon, als wir das Konzept entwickelten. Wir haben diese verwunschene Weihnachtsstimmung in ein reales Konzept mit vielen Drapierungen, Lichtern und einer mystischen Atmosphäre verwandelt. Es ist, als würde man durch einen magischen Wald laufen und an einen geheimnisvollen Ort gelangen, der einfach nach Weihnachten schreit.

BLONDE: Du trägst heute einen ganz besonderen Look aus einer Kooperation von LeGer x HAUS LINSENHOFF – was macht ihn für dich zum perfekten Festive-Moment?

Lena: In diesem Jahr habe ich mit LeGer by Lena Gercke in Kooperation mit HAUS LINSENHOFF zum ersten mal ein Couture-Kleid eigens für die Weihnachtsfeier kreiert. Es ist ein ganz besonderes Piece, in das unglaublich viele Details, Handarbeit, unzählige Stunden Designarbeit und Schneiderkunst geflossen sind. Es spiegelt meine Vorfreude auf diesen Tag wider, der mir unfassbar wichtig ist und ein ganz besonderer Moment werden soll. Dafür haben wir zusammen den perfekten Look kreiert.

BLONDE: Gibt es einen Wintertrend, auf den du dieses Jahr total abfährst?

Lena: Ja, in diesem Jahr liebe ich große Faux-Fur-Jacken. In ihnen kann man sich richtig verstecken. Sie sind warm und kuschelig, strahlen aber trotzdem ganz viel Glamour aus und werten jedes Outfit sofort auf.

BLONDE: Was bringt dich persönlich sofort in Weihnachtsstimmung? Hast du ein Ritual, das jedes Jahr sein muss?

Lena: Als Allererstes wird die Weihnachts-Playlist herausgeholt – das ist schon mal der Kick-off. Dann steht natürlich das Keksebacken mit den Kindern auf dem Programm. Außerdem schaue ich jedes Jahr einen bestimmten Film, um mich ultimativ auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Mein absoluter Lieblingsfilm – und mein Vorbild für die diesjährige Auswahl meines Tannenbaums – ist „Eine schöne Bescherung“ mit den Griswolds. Es ist einfach ein lustiger, kultiger Film, den ich mir jedes Jahr gerne wieder ansehe.

BLONDE: Du hast in diesem Jahr so viele Projekte gestemmt – welcher Fashion- oder Business-Moment war für dich ein echtes Highlight?

Lena: Für mich ist dieses Jahr ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Anfang des Jahres haben wir unsere zweite Linie, die Premium-Linie LeGer Studio, gelauncht. Das ist ein Projekt, das ich schon seit einigen Jahren umsetzen wollte. Es ist eine Weiterentwicklung unserer Fashion-Linie in den Premium-Bereich und umfasst hochwertige Looks und sehr spezielle Designs.

BLONDE: Wofür möchtest du dir 2026 mehr Zeit nehmen – privat oder beruflich?

Lena: Ich glaube, 2026 wird für mich ein Jahr der Weiterentwicklung und des Wachstums. Vielleicht komme ich wieder ein bisschen mehr zu meinen Wurzeln zurück, nehme mir mehr Zeit für mich selbst, für die Dinge, die ich liebe – für Sport und Wellbeing. All das, was zwischen Karriere und Muttersein oft untergeht, möchte ich wieder mehr in den Fokus rücken und spielerisch Neues ausprobieren. Das ist mein Ziel.

BLONDE: Was dürfen wir als Nächstes von LeGer erwarten? Ein kleiner Spoiler für uns?

Lena: Bei LeGer kann man aktuell richtig gut Christmas Shopping betreiben oder einen tollen Look für die Neujahrstage finden. Wir haben gerade unseren ersten Pop-up-Store im Alsterhaus eröffnet – dort findet ihr LeGer Studio noch bis zum 20. Dezember 2025.

Und natürlich gibt es weiterhin neue Drops unserer Kollektion, die exklusiv bei ABOUT YOU erhältlich ist.

BLONDE: Und zum Abschluss: Was wünschst du dir dieses Jahr selbst unter den Weihnachtsbaum?

Lena: Tatsächlich wünsche ich mir immer nur eines: dass alle an Weihnachten gesund sind, weil dieser Tag für mich so besonders und wichtig ist. Ich möchte, dass niemand krank im Bett liegt und wir die Weihnachtstage in Ruhe und ohne Streit im Kreis unserer Liebsten verbringen können.