Editorial: Glitter, Shine & Gloss

Dieses Editorial widmet sich glänzenden Texturen und strahlenden Akzenten. Im Fokus stehen Licht, Oberfläche und Finish – von dezentem Schimmer bis hin zu ausdrucksstarkem Glanz. Ein moderner Beauty-Ansatz, der Eleganz und Strahlkraft miteinander verbindet.
Beauty Details
Skin: Huda Beauty, EASY BLUR NATURAL AIRBRUSH FOUNDATION WITH NIACINAMIDE, Hot Fudge 550R with Warm Undertones Fenty Beauty, INVISIMATTE INSTANT SETTING + BLOTTING POWDER
Cheeks: Huda Beauty, Blush Filter Liquid Blush, Black Cherry
Brows: PAT Mc GRATH Labs, PermaGel Ultra Glide Eye Pencil, Shade (Mid-Tone Taupe)
Eyes: Chanel, STYLO YEUX WATERPROOF, 88 – NOIR INTENSE Dior, Diorshow, 090 Black Huda Beauty, MATTE OBSESSIONS EYESHADOW PALETTE, Cool
Lips: MÄC, LIP PENCIL, CAVIAR MÄC, RETRO MATTE LIQUID LIPCOLOUR NARS Afterglow Lip Shine, TRIPLE X – Crystal clear gloss
Skin: Fenty Beauty, EAZE DROP LIGHTWEIGHT BLURRING SKIN TINT, 24 – DEEP WITH WARM BRONZE UNDERTONES Fenty Beauty, INVISIMATTE INSTANT SETTING + BLOTTING POWDER
Cheeks: Huda Beauty, Blush Filter Liquid Blush, Black Cherry
Brows: PAT Mc GRATH Labs, PermaGel Ultra Glide Eye Pencil, Shade (Mid-Tone Taupe)
Eyes: Chanel, STYLO YEUX WATERPROOF, 88 – NOIR INTENSE Dior, Diorshow, 090 Black
Huda Beauty, MATTE OBSESSIONS EYESHADOW PALETTE, Cool
Lips: PAT Mc GRATH Labs, Legendary Longwear Lip Liner, Deep Void Kryolan, LIP ROUGE MINI-PALETTE, LCP 663 + LCP 626 + LCP 623 + LCP 641
Beauty Details
Skin: Fenty Beauty, EAZE DROP LIGHTWEIGHT BLURRING SKIN TINT, 24 – DEEP WITH WARM BRONZE UNDERTONES Fenty Beauty, INVISIMATTE INSTANT SETTING + BLOTTING POWDER
Cheeks: Fenty Beauty, KILLAWATT FREESTYLE HIGHLIGHTER, Lightning Dust/Fire Crystal
Brows: SWEED, BROW DEFINER PENCIL, EBONY
Eyes: YSL, Crushliner Waterproof Eyeliner, N1 Noir Intense Mäc, SMALL EYE SHADOW, CARBON MÄC, PIGMENT, Old Gold
Lips: Fenty Beauty, Plush Puddin‘ Intensive Recovery Lip Mask, Cacao
Beauty Details
Skin: Huda Beauty, EASY BLUR NATURAL AIRBRUSH FOUNDATION WITH NIACINAMIDE, Hot Fudge 550R with Warm Undertones
Cheeks: Fenty Beauty, KILLAWATT FREESTYLE HIGHLIGHTER, Lightning Dust/Fire Crystal
Eyes: Chanel, STYLO YEUX WATERPROOF, 88 – NOIR INTENSE Danessa Myricks Beauty, TWIN FLAMES, purple Catrice, Space Glam Liquid Effect Eyeliner, 020 · Galactic Glitter Dior, Diorshow, 090 Black
Lips: MÄC, Mineralize Skinfinish Highlighter, Soft & Gentle Danessa Myricks Beauty, TWIN FLAMES, purple
Lips:Pat McGrath Labs, BLITZ ASTRAL QUAD: NOCTURNAL NIRVANA, violet
Beauty Details
Skin: Huda Beauty, EASY BLUR NATURAL AIRBRUSH FOUNDATION WITH NIACINAMIDE, Hot Fudge 550R with Warm Undertones
Cheeks: Fenty Beauty, KILLAWATT FREESTYLE HIGHLIGHTER, Lightning Dust/Fire Crystal
Brows: PAT Mc GRATH Labs, PermaGel Ultra Glide Eye Pencil, BLK Coffee (Espresso Brown)
Eyes: YSL, Crushliner Waterproof Eyeliner, N1 Noir Intense Dior, Diorshow, 090 Black ARMANI BEAUTY Prisma Glass, 01 Clear Shine
Lips: Chanel, ROUGE ALLURE LAQUE, 70 – IMMOBILE ARMANI BEAUTY Prisma Glass, 01 Clear Shine
Beauty Details
Skin: Shiseido, Synchro Skin Self-Refreshing Foundation, Mahogany/540 Fenty Beauty, KILLAWATT FREESTYLE HIGHLIGHTER, Lightning Dust/Fire Crystal
Brows: SWEED, BROW DEFINER PENCIL, EBONY
Eyes: YSL, Crushliner Waterproof Eyeliner, N1 Noir Intense Charlotte Tilbury, EYE COLOUR MAGIC LINER DUO, SUPER BLUE Birkenspanner, BIOGLITZER, Dizzy Dolphin + Golden Buddha Dior, Diorshow, 090 Black ARMANI BEAUTY Prisma Glass, 01 Clear Shine
Lips: Kryolan, Pure Pigments, Pure Trust Birkenspanner, BIOGLITZER, Dizzy Dolphin Catrice, Space Glam Liquid Effect Eyeliner, 020 · Galactic Glitter ARMANI BEAUTY Prisma Glass, 01 Clear Shine
Beauty Details
Skin: Huda Beauty, EASY BLUR NATURAL AIRBRUSH FOUNDATION WITH NIACINAMIDE, Hot Fudge 550R with Warm Undertones
Cheeks: Fenty Beauty, KILLAWATT FREESTYLE HIGHLIGHTER, Lightning Dust/Fire Crystal
Eyes: Chanel, STYLO YEUX WATERPROOF, 88 – NOIR INTENSE MOIRA, DIAMOND DAZE LIQUID SHADOW, regal e.l.f., LIQUID METALLIC EYESHADOWS, SuperNova Catrice, Space Glam Liquid Effect Eyeliner, 020 · Galactic Glitter Dior, Diorshow, 090 Black
Lips: MÄC, LIP PENCIL, 97 – CYBER WORLD Catrice, HOLLYGLAZING Glazing Lip Colour, C02 Under the Mistle-tint ARMANI BEAUTY Prisma Glass, 01 Clear Shine
Credits
Production: Tülin Cloer @makeoverhamburg www.makeoverhh.de
Photographer: Daniela Glunz @danielaglunz www.danielaglunz.com
Model: Yousra Madjido @ymadjido
Agency: Modelwerk @modelwerk www.modelwerk.de
Hair and Make-up: Tülin Cloer @makeoverhamburg www.makeoverhh.de
