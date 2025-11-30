Next-Gen Beauty: Jamiee Lupton formt die Zukunft der Haarpflege

Ein BLONDE Interview – mit Jamiee Lupton

Jamiee Lupton gehört zu den Frauen, die das Beauty-Regal nicht nur füllen, sondern verändern. Mit MONDAY und being bringt sie Luxus, Inklusivität und moderne Formulierungen dorthin, wo alle sie erreichen: in den Alltag. Ein Gespräch über Mut, neue Standards und die Zukunft einer Branche im Wandel.

BLONDE: Founder’s Story: Was hat dich dazu bewegt, MONDAY Haircare zu gründen?

Jamiee: Am Anfang stand ganz simpel meine eigene teure Beauty-Gewohnheit. Salonprodukte waren großartig, aber im Alltag einfach unverhältnismäßig teuer – und im Supermarkt gab es keine modernen Formulierungen, keine cleane Ästhetik, nichts, das sich luxuriös anfühlte. Ich wollte eine Marke schaffen, die Hochwertigkeit ernst nimmt, ohne elitär zu wirken: schöne Verpackungen, verantwortungsvolle Inhaltsstoffe, cruelty-free – und ein Preis, der für alle funktioniert.

BLONDE: Challenges: Welche Hürden haben dich am meisten geprägt?

Jamiee: Definitiv Selbstzweifel. Obwohl ich im Marketing zuhause bin, fühlte ich mich zu Beginn oft überfordert. Und ich musste akzeptieren, dass Fehler Teil des Prozesses sind. Manchmal hält man an einer Idee fest, manchmal kippt man sie. Aber wenn die Angst vor falschen Entscheidungen zu groß wird, passiert gar nichts. Für mich war der Schlüssel: lernen, justieren, weitermachen.

BLONDE: Erfolg: MONDAY ist heute in 44 Ländern vertreten – was bedeutet dir das?

Jamiee: Früher waren es die Meilensteine: neue Märkte, ausverkaufte Launches, unsere pinken Flaschen weltweit in Regalen. Heute definiert meine Tochter Noa meine Sicht auf Erfolg. Ich freue mich darauf, eine junge Frau großzuziehen – und möchte, dass sie weiß, dass sie im Berufsleben genauso fähig und kompetent ist wie ihre männlichen Kollegen.

BLONDE: Being Haircare: Was macht die neue Marke aus – und wie unterscheidet sie sich von MONDAY?

Jamiee: MONDAY steht für zugänglichen Luxus, während being bewusst mit klassischen Beauty-Kategorien bricht. Die Marke richtet sich an eine Generation, die sich nicht über Geschlecht, Herkunft oder Haartyp sortieren lässt. Gen Z sucht Marken, die Vielfalt ernst nehmen. being ist unsere Antwort: radikal inklusiv, authentisch, frei von Schubladen. MONDAY bietet Aspiration, being verkörpert Identität.

BLONDE: Inclusivity: Wo sollten Beauty-Marken heute ansetzen?

Jamiee: Indem sie aufhören, Menschen auszuschließen. Beauty gehört allen – Punkt. Produkte sollten für jede Haarstruktur funktionieren, bezahlbar sein und im Alltag leicht zugänglich. Repräsentation, Community und echtes Zuhören sind für mich heute essenzieller denn je.

BLONDE: TikTok & Social Media: Wie wurde MONDAY zum Social-Hit?

Jamiee: Wir kennen unsere Zielgruppe. Gen Z und Millennials erwarten Inhalte, die ehrlich und schnell sind. Unser Social Team verbindet Daten, Kreativität und Intuition – und kommuniziert auf Augenhöhe, fast wie eine Freundin. Trends testen, mutig sein, nicht überpolieren: Das funktioniert.

BLONDE: Hero Product: Welches MONDAY-Produkt ist dein persönlicher Favorit?

Jamiee: Die DEEP MOISTURE Hair Mask. Sie ist mein persönlicher Gamechanger und ein Fixpunkt meiner Pflegeroutine.

BLONDE: Routine: Ein persönlicher Hair-Hack?

Jamiee: Für meinen Sleek-Bun nutze ich zuerst etwas being MAJOR SHINE Leave-In Conditioner und fixiere alles mit MONDAY SLEEK HOLD Hairspray. Schnell, simpel, verlässlich.

BLONDE: Female Founders: Welche drei Tipps würdest du anderen Gründerinnen geben?

Jamiee: Fehler sind Lernschritte – keine Stoppschilder. Umgib dich mit Menschen, die deine Schwächen ausgleichen und deine Stärken verstärken. Und am wichtigsten: Trau dich. Niemand wird deine Idee für dich tragen, das musst du selbst tun.

BLONDE: Looking Ahead: Was steht bei MONDAY und being als Nächstes an?

Jamiee: Für MONDAY entwickeln wir neue Treatments und spannende Stylingprodukte – ein natürlicher Ausbau der Marke. being wird sich weiterhin mit den Bedürfnissen der Community entwickeln und soll global noch präsenter werden.

Mit MONDAY und being zeigt Jamiee Lupton, wie zeitgemäß Schönheit aussehen kann: zugänglich, vielfältig und voller Haltung. Ihre Vision prägt schon jetzt eine neue Ära der Haarpflege – und sie steht erst am Anfang.

