#TBT The Beauty Thursday Lecker, Beeren!

Blaubeeren, Brombeeren und dunkle Kirschen tragen wir jetzt auf den Lippen! Dunkle Lippenstiftfarben sind der heißeste Beauty-Trend für diesen Herbst und Winter.

Je dunkler, desto angesagter – so lautet das Motto im Hinblick auf Lippenfarben für den Herbst und Winter 2017. Nude Lipstick war gestern, heute dürfen die Lippen im Fokus stehen. Der Look funktioniert im Alltag besonders gut zu schlichtem Augen-Make-up und dunklen, betonten Augenbrauen (wie oben bei Burberry). Für den Abend dürfen es auch Smokey Eyes zu dunklen Lippen sein. Drama erwünscht! Wer auf akkurate Linien Wert legt, benutzt am besten zuerst einen Lippenkonturstift in derselben Farbe des Lippenstiftes und trägt anschließend den Lippenstift auf.

Wir haben uns in den Web-Shops nach den neuen Trendfarben umgesehen:

Teaserfoto: Burberry