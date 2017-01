Neues von M.I.A.

Foto via @miamatangi

Sie ist Querdenker, Rebell und eines der Vorbilder unserer Zeit: Londoner Musikerin M.I.A., die es geschafft hat politische Botschaften nach nichts klingen zu lassen um den Mainstream zu erreichen, wie sie im Interview verraten hat. Und deshalb verwundert es uns nicht, dass sie auch unkonventionelle Methoden für ihr neues Album aussucht. Zuerst hat sie ihre Tracks selbst geleaked und nun folgt neben der Musik auch ihre Merch Kollektion. Bei Twitter argumentiert sie das so:

Can’t even being myself to make merch -destroying environment and enslaving peeps can I just give u a vector and you print on ur T/hoodie

— M.I.A (@MIAuniverse) 6. November 2016