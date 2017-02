Musik-News Bist du down? RnB Swag aus Hamburg

Support your local girl!

Wer hätte gedacht, dass die deutsche Sprache auch mit schweren Beats so gut klingt. Ace Tee zeigt euch in ihrem Video „Bist Du Down“ wie es funktioniert.

Die Sängerin Ace Tee hat ausgefallene und immer wechselnde Frisuren, eine heiße Figur und eine Clique, die aussieht, als wäre sie „straight out of an RNB Video“ aus den 90er herausgesprungen. Das Aaliyah-Lookalike wird von THE FADER gefeiert und wir fragen uns: Warum entdecken wir sie erst jetzt?

„Ace Tee’s perfectly DGAF dance moves, ’90s baggy jeans style, and smooth-as-hell vocal make her the kind of artist you want to grab a hairbrush and mime along to.“

Hier geht es zum Video, enjoy!



Mehr unter: soundcloud.com/aceteee // @tarinwilda

TEASER: Ace Tee