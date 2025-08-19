Editorial: Softcore Riot

Softcore Riot ist eine visuelle Studie über sanfte Rebellion, jugendliche Haltung und das Spiel mit modischer Übertreibung.

Oversized, sportlich, laut – aber niemals grob. Das Styling zitiert sportliche Silhouetten, auffälligen Schmuck und absichtliche Nonchalance. Die Kamera bleibt nah dran, aber urteilt nie: Das hier ist keine Revolte – eher ein ästhetischer Ausnahmezustand.

Ohrring: Kitsch Kiosk, Shirt: Dickies, Weste: Santa Cruz, Grills: Stylist´s Own, Bustier: Calvin klein, Hose: Dickies, Schuhe: Sketchers, Ring: Kitsch Kiosk

Links: Earcuff: Glambou, Shirt: Carharrt, Weste: G-Star Raw, Uhr: Casio, Ring: Bad Portier, Hose: Santa Cruz, Schuhe: Sketchers

Top: Marcel Ostertag, Jacket: Giulia & Romeo, Ring: Kitsch Kiosk, Ohrring: Kitsch Kiosk, Shorts: Dickies, Gürtel: Cos, Socken: Snocks

Shirt: Stefan Uhr, Ohrring: Glambou, Hose: Giulia & Romeo, Socken: Weekday, Schuhe: Vans

Choker: Kitsch Kiosk, Shirt: Santa Cruz, Uhr: G-Shock, Hose: Under Armour, Socken: Snocks, Schuhe: Sketcher

Earcuff Glass: Kitsch Kiosk, Earcuff Silver: Glambou, Jumper: Philip Rudzinski, Shorts: Bad Portier, Socken: Supreme, Schuhe: Zara Kitsch Kiosk, Schuhe: Sophia Webster

Earcuff: Glambou, Ring: Bad Portier, Bracelet:Bad Portier, Jumper: Bad Portier, Shorts: Dickies, Socken: Supreme, Schuhe: Zara Ring: Kitsch Kiosk, Shirt: Giulia & Romeo, Shorts: Zara, Schuhe: Mango

Credits:

Fotos & Art­di­rec­tion: Daniela Meise

daniela-meise.com danielameisephotography

Styling: Heike Heldsdörfer

heikeheld.com held_heike

Hair & Make-up & Nails: Tanja Gravina – Liganord

tanjagravina.artistry nailsbygravina

Models: Josephine (Louisa Models) Hannes (Louisa Models) Malou (Le Management)

Behind the Scenes: Janis Ferchichi janisferchichi

