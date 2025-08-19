Editorial: Softcore Riot

Softcore Riot ist eine visuelle Studie über sanfte Rebellion, jugendliche Haltung und das Spiel mit modischer Übertreibung.
Oversized, sportlich, laut – aber niemals grob. Das Styling zitiert sportliche Silhouetten, auffälligen Schmuck und absichtliche Nonchalance. Die Kamera bleibt nah dran, aber urteilt nie: Das hier ist keine Revolte – eher ein ästhetischer Ausnahmezustand.
Ohrring: Kitsch Kiosk, Shirt: Dickies, Weste: Santa Cruz, Grills: Stylist´s Own, Bustier: Calvin klein, Hose: Dickies, Schuhe: Sketchers, Ring: Kitsch Kiosk
Links: Earcuff: Glambou, Shirt: Carharrt, Weste: G-Star Raw, Uhr: Casio, Ring: Bad Portier, Hose: Santa Cruz, Schuhe: Sketchers
Top: Marcel Ostertag, Jacket: Giulia & Romeo, Ring: Kitsch Kiosk, Ohrring: Kitsch Kiosk,
Shorts: Dickies, Gürtel: Cos, Socken: Snocks
Shirt: Stefan Uhr, Ohrring: Glambou, Hose: Giulia & Romeo, Socken: Weekday, Schuhe: Vans
Choker: Kitsch Kiosk, Shirt: Santa Cruz, Uhr: G-Shock, Hose: Under Armour, Socken: Snocks, Schuhe: Sketcher
Earcuff Glass: Kitsch Kiosk, Earcuff Silver: Glambou, Jumper: Philip Rudzinski, Shorts: Bad Portier, Socken: Supreme, Schuhe: Zara Kitsch Kiosk, Schuhe: Sophia Webster
Earcuff: Glambou, Ring: Bad Portier, Bracelet:Bad Portier, Jumper: Bad Portier, Shorts: Dickies, Socken: Supreme, Schuhe: Zara Ring: Kitsch Kiosk, Shirt: Giulia & Romeo, Shorts: Zara, Schuhe: Mango
Credits:
Fotos & Artdirection: Daniela Meise
daniela-meise.com danielameisephotography
Styling: Heike Heldsdörfer
heikeheld.com held_heike
Hair & Make-up & Nails: Tanja Gravina – Liganord
tanjagravina.artistry nailsbygravina
Models: Josephine (Louisa Models) Hannes (Louisa Models) Malou (Le Management)
Behind the Scenes: Janis Ferchichi janisferchichi
