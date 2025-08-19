Beauty, Beauty Stories, Fashion

Editorial: Softcore Riot

von
Softcore Riot ist eine visuelle Studie über sanfte Rebellion, jugendliche Haltung und das Spiel mit modischer Übertreibung.

Oversized, sportlich, laut – aber niemals grob. Das Styling zitiert sportliche Silhouetten, auffälligen Schmuck und absichtliche Nonchalance. Die Kamera bleibt nah dran, aber urteilt nie: Das hier ist keine Revolte – eher ein ästhetischer Ausnahmezustand.

Ohrring: Kitsch Kiosk, Shirt: Dickies, Weste: Santa Cruz, Grills: Stylist´s Own, 
Bustier: Calvin klein, Hose: Dickies, Schuhe: Sketchers, Ring: Kitsch Kiosk



Links: Earcuff: Glambou, Shirt: Carharrt, Weste: G-Star Raw, 
Uhr: Casio, Ring: Bad Portier, Hose: Santa Cruz, Schuhe: Sketchers


Top: Marcel Ostertag, Jacket: Giulia & Romeo, Ring: Kitsch Kiosk, Ohrring: Kitsch Kiosk, 
Shorts: Dickies, Gürtel: Cos, Socken: Snocks 




Shirt: Stefan Uhr, Ohrring: Glambou, Hose: Giulia & Romeo, 
Socken: Weekday, Schuhe: Vans

Choker: Kitsch Kiosk, Shirt: Santa Cruz, Uhr: G-Shock, Hose: Under Armour, 
Socken: Snocks, Schuhe: Sketcher 



Earcuff Glass: Kitsch Kiosk, Earcuff Silver: Glambou, Jumper: Philip Rudzinski, 
Shorts: Bad Portier, Socken: Supreme, Schuhe: Zara Kitsch Kiosk, Schuhe: Sophia Webster

 

 

Earcuff: Glambou, Ring: Bad Portier, Bracelet:Bad Portier, 
Jumper: Bad Portier, Shorts: Dickies, Socken: Supreme, Schuhe: Zara
 


  
Ring: Kitsch Kiosk, Shirt: Giulia & Romeo, Shorts: Zara, Schuhe: Mango

Credits:

Fotos & Art­di­rec­tion: Daniela Meise
daniela-meise.com danielameisephotography

Styling: Heike Heldsdörfer
heikeheld.com held_heike

Hair & Make-up & Nails: Tanja Gravina – Liganord
tanjagravina.artistry nailsbygravina

Models: Josephine (Louisa Models) Hannes (Louisa Models) Malou (Le Management)

Behind the Scenes: Janis Ferchichi  janisferchichi

 

