Friday - Highday BLONDE #04

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch ab jetzt einmal die Woche mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack.

Diese Woche haben wir die Boxen voll aufgedreht und starken Stimmen gelauscht. Unsere Playlist der Woche ist eine „Emotional Female Voices“-Edition, die genau widerspiegelt, wie wir uns gerade fühlen: stark, verletzlich, erschöpft, ziellos, irgendwie alles und auch nichts. Die Welt ist nicht nur erst seit dem Brexit on Fire – sie dreht sich immer noch irre schnell und wir wissen nicht ganz wohin. Deshalb brauchen wir Tracks wie „Yellow Sea“, bei dem uns Madame Gandhis Stimme mit passendem Bassbeat etwas runterkommen lässt oder Seinabo Sey, die über harte Zeiten singt. Das „Lovesick“ Feeling gibt es von Banks – und Florence Welshs unverwechselbare Stimme singt uns aus der Seele, wie schwer wir uns gerade fühlen. Um aber nicht komplett den Kopf in den Sand zu stecken, reißt Birdy es am Ende mit „Keeping your Head up“ wieder raus. Also auf ins Wochenende: Trefft eure Liebsten, genießt das Leben und spannt mal richtig aus.

Photo on Cover via @florence