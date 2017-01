Musik-News Missy Elliott ist zurück

Es gibt nicht nur ein neues Musikvideo, sondern auch einen Trailer zur geplanten Missy Elliott Dokumentation!

Ganz dem Zeitgeist entsprechend hören wir von Missy Elliott in ihrem neuen Song „I’m Better“ mehr Trap als Rap. Der verantwortliche Produzent ist Lamb, der auch für Queen Bey einige Hits produziert hat. In Nostalgie kann trotzdem geschwelgt werden: Optisch ist Missy den „Get Your Freak On“ Zeiten treu geblieben. Hochglanz-Aufnahmen und der Bling-Bling Style immer am Rande des Trash. Missy, wir sie kennen und lieben gelernt haben.

Und Fans, bitte festhalten. Für Ende diesen Jahres ist eine Dokumentation geplant, die zeigen soll wie sehr Missy nicht nur die Musik, sondern auch die Produktionen im Hip-Hop und Rap verändert hat. Seht euch den ersten Trailer an: