We Are Studio Studio – Keramik made in Hamburg

Das kleine Keramiklabel We Are Studio Studio aus Hamburg macht Handmade wieder cool – mit ebenso schlichten wie humorvollen Vasen, Tellern, Tassen und mehr.

Ini Neumann kennt ihr vielleicht als Illustratorin – oder zumindest kennt ihr ihr Ananas– oder Melonen-Poster. Aber Ini gestaltet nicht nur wunderschöne Illustrationen, sondern töpfert auch unter dem Namen We Are Studio Studio. Ihre Becher, Tassen, Vasen, Aufbewahrungsbehälter, Teller, Töpfe und Schüsseln sind alle einzigartig, jedes Teil fällt ein bisschen anders aus.

Von milchigem Weiß über Pfirsichfarben oder schwarz-weiße Dalmatinerpunkte bis zu glänzendem Dunkelgrün decken ihre Produkte viele Farbwelten ab und kosten zwischen 30€ und 150€. Im Online-Shop gibt es immer wieder neue, limitierte Editionen (alles wird in kleinen Stückzahlen produziert), wie aktuell Keramik mit matter Glasur.

Wer die Stücke lieber in Natura anschauen möchte, statt sie online zu bestellen, der kann We Are Studio Studio auch in Hamburger Stores wie Lys Vintage oder Human Empire finden.