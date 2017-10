Monday Label Crush Bye Felicia by Mariana Guerrero

Mariana Guerrero arbeitet hauptberuflich als Stylistin – nebenbei macht sie Jeansjacken und andere Unikate, die aussehen als wären sie in einer wilden DIY-Session zu 90s-Musik in voller Lautstärke entstanden.

Geboren ist sie in Mexiko, beruflich erfolgreich wurde sie in New York. Mariana Guerrero hat schon zahlreiche Musikvideos, Editorials und Werbespots gestylt – ihre Kunden reichen von jungen Künstlern bis zu globalen Unternehmen. Dass sie in ihrem Job nicht ausreichend kreativ gefordert ist, lässt sich wohl kaum sagen. Aber trotzdem hat Mariana nebenbei noch ihr eigenes Brand aufgezogen: ein Modelabel namens Bye Felicia, das hauptsächlich Jeansjacken im DIY-Style umfasst.

Mariana bemalt Vintage-Stücke, bespritzt sie mit Farbe, näht bunte Patches auf und verziert die Ärmel mit Fransen – jedes Stück ist einzigartig. Erhältlich sind die Jacken, sowie manchmal auch einzelne Hosen, über den Webshop von Bye Felicia.

Fotos:

Photographer: Gabriela Gum

Model: Ajvni

Hair & Makeup: Stacy Skinner

Styling: Mariana Guerrero