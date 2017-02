Monday Label Crush Vibe Harsloef versorgt uns mit Candy

Die dänische Schmuckdesignerin Vibe Harsloef hat uns mit ihrer neuen Kollektion, die unter dem Motto „Candy“ steht, mal wieder von Kopf bis Fuß begeistert.

Vibe Harsloef ist eine dieser Designerinnen, die gefühlt schon seit Ewigkeiten kreativ arbeitet – sie macht seit über zehn Jahren Schmuck! – und die einem immer mal wieder begegnet, weil sie einfach nie aufhört, großartige Ideen zu haben.

Während manche Kreative nach über einer Dekade im Business vielleicht in Routine verfallen und ihre Designs nicht mehr sonderlich überraschen, bleibt Vibe immer neugierig, mutig und besonders. Sie war eine der ersten Schmuckdesignerinnen, die auf die Idee kam, Sneaker-Schmuck zu kreieren, sie macht den vielleicht coolsten Männer-Schmuck seit langem, den auch jede Frau wahnsinnig gerne tragen würde – und ihre neue „Candy“-Kollektion macht uns nach Jahren des Minimalismus wieder richtig Lust auf bunte Schmucksteine.

Earclips mit Doppelkugeln, Fußkettchen, Schnürsenkel-Schmuck, Ketten, die bis zum Bauchnabel reichen, Ringe mit „versteckten“ Steinen – die neue Kollektion ist Vibe at her best! Schwer zu sagen, welches unser Lieblings-Piece ist. Am besten setzen wir direkt alle auf unsere Wunschliste.

Fotos: Vibe Harsloef