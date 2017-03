Mode-News Stance x Die Schöne und das Biest

Jetzt können wir unsere immense Vorfreude auf die Realverfilmung von Disneys „Die Schöne und das Biest“ dank Stance sogar mit unseren Socken ausdrücken!

Falls es euch entgangen ist: Am 16. März startet „Die Schöne und das Biest“ in der Spielfilmversion in den deutschen Kinos – schon jetzt eines unserer Film-Highlights des Jahres 2017. Und Stance bringt sogar die passende Socken-Kollektion in Kooperation mit Disney heraus. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Designs – von der roten Rose bis zum Gold-Dekor. Unser Highlight: „The Rose Classic Crew“.

Fotos: Stance x Disney