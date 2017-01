Film-News Erste Fotos von „Die Schöne und das Biest“ mit Emma Watson sind da!

Entertainment Weekly gibt eine erste Vorschau darauf, die der Spielfilm „Die Schöne und das Biest“ von Disney mit Emma Watson aussehen wird.

Okay, ganz ehrlich, daraus können wir einfach keinen Hehl machen: Einige Mitglieder der BLONDE-Redaktion sind GANZ SCHÖN aufgeregt, wenn es um die Spielfilmversion von Disneys „Die Schöne und das Biest“ geht, die nächstes Jahr im März in die deutschen Kinos kommen wird. In der Hauptrolle: Emma Watson als Belle. Das Biest wird von Dan Stevens verkörpert.

Als deutscher Kinostart ist der 17. März 2017 angesetzt. Das Datum ist schon fett im Kalender markiert.

Um die Vorfreude zu steigern und die Wartezeit zu überbrücken, gibt es jetzt die ersten Fotos aus dem Film – veröffentlicht von Entertainment Weekly.

Fotos: Laurie Sparham/ Disney/ Entertainment Weekly