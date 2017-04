Mode-News Wrangler by Peter Max – Psychedelic Revival

Wrangler lässt mit einer exklusiven Collab, die in Zusammenarbeit mit dem Künstler Peter Max entstanden ist, die Seventies aufleben.

Peter Max ist einer, wenn nicht der bekannteste Psychedelic-Künstler der 70er-Jahre. Er wurde in Berlin geboren, floh vor dem NS-Regime und landete nach einigen Reisen in den USA, wo er sich an diversen renommierten Kunstschulen ausbilden ließ, bevor er mit seinem markanten, regenbogenbunten Psychedelic-Style zu einem der bekanntesten Plakat- und Multimediakünstler der Sixties und Seventies wurde.

Schon Anfang der 70er arbeitete Peter Max mit dem Denimlabel Wrangler zusammen und gestaltete eine limitierte Kollektion. Diese Collab lässt Wrangler jetzt aufleben – anlässlich des 70. Markengeburtstags und des (ja, wirklich) 50. Geburtstags des „Summer of Love“.

Die neue Capsule Collection beinhaltet Jeans, Shorts, bedruckte T-Shirts, Western-Shirts und Jacken – alle Stücke sind in Europa gefertigt und stark vom Vibe und Style der Seventies inspiriert. Die Sommerkollektion ist ab Mai erhältlich, die Winterkollektion ab August. In meinen Kollektionen finden sich neue Interpretationen von Max‘ „Flower Runner“ und „Smile“ Artworks.