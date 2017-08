Mode-News Arket kommt!

Am 25. August launcht Arket, das neue Label aus der H&M-Familie, mit einem Store in London und einem Web-Shop.

Arket heißt das neue Label aus der H&M-Familie, das schon bald auf den Markt kommen wird. Am 25. August geht’s los, mit einem Store in London und einem Web-Shop für 18 europäische Länder. Was uns erwartet? Auf Instagram bekommt ihr einen Vorgeschmack: Arket will klassisch, zeitlos, naturverbunden sein. Neben eigenen Produkten für Frauen, Männer, Kinder und fürs Zuhause wird Arket auch Produkte von anderen Labels im Sortiment führen. Eine andere Besonderheit: An den Store in der 224 Regent Street in London wird ein Café angeschlossen sein, das den simplen, skandinavischen Lifestyle noch erlebbarer macht.

Wer sich auf der Arket-Website schon jetzt für den Newsletter anmeldet, bekommt bereits am 23. August, also zwei Tage vor dem offiziellen Launch, Zugang zum Online-Shop und kann die ersten Produkte mit einem Rabatt shoppen.

Auf den ersten Image-Bildern (siehe unten) wirkt Arket wie eine Mischung aus COS und & other stories. Mal sehen, ob uns das neue Label überzeugen wird …