Editorial – Sheer Intent

SHEER INTENT spielt mit dem Kontrast zwischen Weichheit und Stärke, zwischen Zeigen und Verhüllen. Transparente Layer, Spitze, Federn und reflektierende Texturen treffen auf Haut und klare Silhouetten und schaffen eine Bildsprache, die zugleich zart und selbstbewusst wirkt. Der Titel greift genau diese Spannung auf: „Sheer“ steht für Transparenz und Leichtigkeit, während „Intent“ für Haltung, Selbstbewusstsein und bewusste Präsenz steht.

Credits:

Photography & Creative Direction – Jolina Born @jolina.born · jolinaborn.de

Hair & Makeup – Lena Venos @lenavenos.mua YSL Beauty National Makeup Artist DE | CH | AT

Makeup Products – YSL Beauty

Model – Luca Marie @1lucamarie über @modelwerk

Photography Assistant – Leya Karabel @leyakarabel

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