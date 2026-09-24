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Editorial – Sheer Intent

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SHEER INTENT spielt mit dem Kontrast zwischen Weichheit und Stärke, zwischen Zeigen und Verhüllen. Transparente Layer, Spitze, Federn und reflektierende Texturen treffen auf Haut und klare Silhouetten und schaffen eine Bildsprache, die zugleich zart und selbstbewusst wirkt. Der Titel greift genau diese Spannung auf: „Sheer“ steht für Transparenz und Leichtigkeit, während „Intent“ für Haltung, Selbstbewusstsein und bewusste Präsenz steht.

Lace Dress – Nina Ricci

 

Maxi Dress – Courrège, Patent Leather Mules – Givenchy, Earrings – Justine Clenquet

 

Mini Dress – Sportmax

 

Mini Dress – Sportmax, Leather Pumps – Carrano

 

Hat – Comme des Garçons x HIZUME

 

Make up – YSL Beauty

 

Hat – Comme des Garçons x HIZUME, Faux Fur Coat – Sportmax, Embellished Briefs – Rabanne

 

 

 

 

 

Credits:

Photography & Creative Direction – Jolina Born @jolina.born · jolinaborn.de
Hair & Makeup – Lena Venos @lenavenos.mua YSL Beauty National Makeup Artist DE | CH | AT
Makeup Products – YSL Beauty
Model – Luca Marie @1lucamarie  über @modelwerk
Photography Assistant – Leya Karabel @leyakarabel

 

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Lea Wiedemann
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