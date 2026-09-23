Die 10 besten Beauty- und Selfcare Adventskalender 2026

Advent, Advent… wir sind vielleicht ein kleines bisschen früh dran. Aber mal ehrlich: Zu früh gibt es bei Adventskalendern eigentlich gar nicht. Schließlich will niemand im Dezember plötzlich feststellen, dass der heiß begehrte Kalender längst ausverkauft ist. Und wenn wir schon im September anfangen dürfen, uns auf die schönste Zeit des Jahres zu freuen – warum eigentlich nicht?

Denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Und auch wenn es bis zum ersten Türchen noch ein paar Wochen dauert, können wir es kaum erwarten, jeden Morgen ein kleines Geschenk zu entdecken. Ob Beauty, Skincare, Haircare oder einfach ein paar besondere Überraschungen: Adventskalender versüßen uns die Tage bis Weihnachten und machen aus dem morgendlichen Öffnen ein kleines Ritual.

Wir haben uns deshalb schon jetzt durch die schönsten Beauty-Adventskalender geklickt und unsere Favoriten für euch zusammengestellt. Von luxuriösen Beauty-Essentials bis zu kleinen Überraschungen, bei denen es garantiert schwerfällt, bis zum 1. Dezember zu warten. Und falls der Kalender dann erst einmal bei euch zu Hause steht, können wir natürlich nicht garantieren, dass die Finger bis dahin auch wirklich stillhalten …

Typology Adventskalender 2026

24 Türchen, jede Menge Pflege und ein täglicher Beauty-Moment: Der Typology Adventskalender steckt voller Pflege-Lieblinge für Gesicht, Augen, Lippen, Haare und Körper. Neben 14 Produkten in Full-Size warten auch 10 Minis darauf, von euch entdeckt zu werden. Von Skincare-Essentials bis zu kleinen Extras für die tägliche Routine – perfekt für alle, die sich im Dezember durch die Typology-Welt testen möchten. Ab dem 5. Oktober könnt ihr ihn exklusiv online ergattern!

CAIA Adventskalender 2026

25 Pouches, 31 Beauty-Produkte und ein Beauty Case, das auch nach Weihnachten nicht im Schrank verschwinden muss: CAIA macht es uns dieses Jahr besonders schwer, bis zum 1. Dezember zu warten .Das Case eignet sich nämlich perfekt, um die liebsten Beauty-Essentials auch auf Reisen stilvoll und organisiert mitzunehmen. Darin warten exklusiv 17 brandneue Produkte, vier neue Shades und Düfte sowie zehn CAIA-Favoriten – alles in Full-Size! Von Make-up über Skincare bis Hair- und Bodycare ist alles dabei, was die Beauty-Routine schöner macht. Er launcht am 25. September um 8 Uhr als Limited Edition – wer einen ergattern möchte, sollte schnell sein, denn die Stückzahl ist begrenzt.

SKINS Boutique Box 2026

Ein Stück Haarlem für die Adventszeit: Die „Boutique Box“ von Skins ist eine Hommage an die denkmalgeschützte Boutique in der historischen Zijlstraat. Das Design der Limited Edition greift die charakteristische Fassade auf, hinter deren einzelnen Elementen sich ab dem 1. Dezember jeden Tag eine neue Überraschung versteckt.

Insgesamt warten 27 Produkte aus den Bereichen Parfum, Skincare, Make-up, Haircare und Home – von Minis bis zu Full-Size-Produkten. Mit dabei sind unter anderem Diptyque, Byredo und Juliette Has a Gun. Erhältlich ist die Boutique Box online sowie in den Skins Boutiquen in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf.

Space NK Adventskalender 2026

35 Beauty-Highlights für 24 Türchen? Yes, please: Der Space NK Beauty Advent Calendar ist vollgepackt mit 26 Full-Size-Produkten und bringt dabei Beauty-Favoriten von Marken wie Rare Beauty, Laneige, Olaplex und Hourglass zusammen. Von Skincare über Make-up bis Haircare und Parfüm ist alles dabei, was die Beauty-Routine im Dezember ein bisschen besonderer macht. Und weil kein einziges Produkt aus dem 2025er Kalender wiederholt wurde, gibt es in diesem Jahr ausschließlich neue Entdeckungen!

Lush Adventskalender 2026

25 Türchen, 25 vegane Beauty-Favoriten – und ein Korb, der bleibt: Der Lush Adventskalender steckt voller handverlesener Produkte, darunter beliebte Badebomben und 10 exklusive Geschenkprodukte wie das Snowcake and Rose Parfum und die Once Upon A Time Kerze. Verpackt ist alles in einem handgeflochtenen Weidenkorb, der auch nach Weihnachten weiterverwendet werden kann – ob für das nächste Picknick, als Aufbewahrung oder einfach für all die kleinen Dinge, die sonst keinen festen Platz haben.



Douglas Adventskalender

24 Beauty-Überraschungen: Der Douglas Adventskalender versüßt die Vorweihnachtszeit mit einer vielseitigen Auswahl aus allen Beauty-Bereichen. Mit dabei sind unter anderem MAC, Clinique, Estée Lauder und Sol de Janeiro. Von Lipsticks und Eyeshadow über Seren bis hin zu Düften wartet hinter jedem Türchen ein neuer Favorit darauf, entdeckt zu werden. Auch optisch macht der Kalender einiges her: Das festliche Design mit roter Schleife macht ihn zum Hingucker und perfekten Countdown bis Weihnachten.

Jean&Len Adventskalender 2026

Der Jean&Len Adventskalender 2026 nimmt uns dieses Jahr mit in die Berge. Aus den Boxen entsteht eine winterliche 3D-Skilandschaft mit Gondel und kleinen Details, die dank der beiliegenden Lichterkette auch nach dem Öffnen für Weihnachtsstimmung sorgt. Darin warten 24 Produkte in Originalgröße aus Face Care, Haar- und Körperpflege sowie dem Home-Bereich. Besonders freuen dürfen wir uns auf die Rosemary & Ginger Handseife im limitierten Christmas Design und eine exklusive Duftneuheit, die es nur im Adventskalender gibt. Nach der Winterlandschaft 2024 und der Winter Wonderland City 2025 geht die kleine Weihnachtsreise 2026 also weiter.



Charlotte Tilbury Adventskalender 2026

15 Beauty-Überraschungen und ein kleines Stück Hollywood für die Adventszeit: Der Charlotte Tilbury Adventskalender steckt voller ikonischer Make-up- und Skincare-Favoriten – darunter 4 Produkte in Originalgröße und zum ersten Mal auch 2 Accessoires. Auch die Box selbst ist ein Highlight: In einem klassischen Rot mit goldenen Sternen und kleinen Schmuckstein-Griffen gestaltet, lässt sie sich nach dem Öffnen als Schmuckschatulle oder Erinnerungsbox weiterverwenden. Somit handelt es sich auch perfekt als Geschenk!



L’Occitane Adventskalender 2026

24 kleine Wohlfühlmomente: Der limitierte L’Occitane Prestige Adventskalender steckt voller ausgewählter Pflege-Highlights für Gesicht, Körper und Haar. Hinter den Türchen warten beliebte Bestseller, besondere Entdeckungen und einige Full-Size Produkte – perfekt, um sich im Dezember jeden Tag eine kleine Auszeit zu gönnen. Und weil der Kalender natürlich auch ein wunderschönes Geschenk abgibt, kommt er inklusive eleganter Geschenkverpackung.



Weleda Adventskalender 2026

Der Weleda Adventskalender 2026 bringt natürliche Pflege in die Vorweihnachtszeit und macht jeden Tag ein bisschen schöner. Hinter dem winterlich gestalteten Kalender warten 24 ausgewählte Produkte – darunter 11 Originalgrößen, 2 Travel Sizes und 11 Minis. Von Skin Food über Cold Cream bis hin zu weiteren Gesichts- und Körperpflege-Favoriten ist alles dabei, um neue Lieblinge zu entdecken oder bewährte Klassiker wiederzuentdecken. So wird aus jedem Türchen ein kleiner Pflegemoment und die stressige Adventszeit gleich ein bisschen entspannter.

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