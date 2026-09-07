Haircare, but make it simple

Gutes Haar ist selten eine Sache des Zufalls. Die Wenigsten sind mit Haaren gesegnet, die in jeder Situation und mit jeder Pflege funktionieren. Die allermeisten brauchen Jahre, um überhaupt herauszufinden, was für ein Haartyp sie sind, geschweige denn, welche Produkte sie brauchen und warum. Das ist lästig, nimmt Zeit in Anspruch, die die meisten gar nicht haben, und kann mitunter sogar deprimierend sein. Denn wenn unsere Haare stimmen, fühlen wir uns oft gleich ein Stück mehr wie wir selbst.

feschi ab jetzt bei Rossmann

Die österreichische Marke feschi nimmt uns nun genau diese Problematik ab: Ab jetzt sind sieben ihrer absoluten Bestseller deutschlandweit in den Rossmann-Stores erhältlich. Damit wird professionelle Haarpflege, die bisher vor allem aus dem österreichischen Markt bekannt ist, nun auch für eine noch größere Community zugänglich.

Was als Familiengeschäft im eigenen Friseursalon begann, hat sich in der kurzen Zeit, in der feschi nun besteht, zu einem absoluten Erfolg entwickelt. Aus der täglichen Arbeit mit Kund*innen entstand dabei ein Ansatz, der bis heute die Philosophie der Marke prägt: Haarpflege soll nicht komplizierter werden, als sie ohnehin schon ist. Nun folgt der nächste große Step in der Firmengeschichte mit der Erschließung der deutschen Drogerielandschaft.

Dabei bleibt sich feschi stets treu: Es geht nicht darum, ein weiteres Produkt in unsere Badezimmer zu bringen, das in verschiedensten Ausführungen bereits existiert oder einfach schön anzusehen ist. Es geht um professionelle Haarpflege, die für alle funktioniert und den Alltag einfacher macht. Denn wer schon einmal vor einem Regal voller Shampoos, Masken, Ölen und Stylingprodukten stand, weiß: Die Auswahl kann schnell mehr Fragen aufwerfen, als sie beantwortet.

Feschi ist keine klassische Beautybrand, die uns eine gesamte Pflegeroutine vorgibt. Vielmehr geht es darum, die eigenen, individuellen Bedürfnisse zu erkennen und zu verstehen, um daraufhin die richtige Pflege auswählen zu können. Ein Ansatz, der sich stark an aktuellen Dynamiken orientiert, die bewusst mit bestehenden Regeln und Normen brechen und von Individualität geprägt sind. Denn auch bei Haaren gilt längst: Was bei einer Person funktioniert, muss nicht automatisch die richtige Lösung für die nächste sein.

Auch die Philosophie der Marke ist bewusst zeitgemäß: Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei, enthalten kein Mikroplastik und werden in Deutschland hergestellt. Ergänzt werden diese klaren Werte durch ein starkes Community-Building. Auf Social Media werden alle Themen rund um Pflege, Routinen und Styling behandelt. Von alltäglichen Haircare-Fragen bis hin zu praktischen Styling-Tipps. Denn zwischen einem schönen Finish und wirklich gesundem Haar liegt oft nur die richtige Routine.

Genau hier setzt feschi an: Statt möglichst viele Produkte zu verkaufen, soll ein besseres Verständnis für das eigene Haar geschaffen werden. Welche Pflege braucht es tatsächlich? Was hilft im Alltag und was ist vielleicht einfach nur ein zusätzlicher Schritt, den man sich sparen kann? Die Idee dahinter ist unkompliziert und gerade deshalb zeitgemäß: weniger Überforderung, mehr Klarheit und Produkte, die einen echten Unterschied machen.

Durch den Launch bei Rossmann wird feschi nun auch für die deutsche Community zugänglich. Eine kleine Veränderung im Drogerieregal, aber eine große in der Entwicklung der Marke. Sieben Bestseller bilden dabei den Auftakt und bringen das Konzept von feschi direkt dorthin, wo viele von uns ohnehin nach ihrer nächsten Haircare-Lösung suchen:

keep calm – Sensitiv Shampoo, intense care – Phytokeratin Shampoo, intense care – Phytokeratin Conditioner, intense care – Repair Spray,

the one and only – Trockenshampoo Spray, save the day – Trockenshampoo Schaum, aqua dry – Trockenshampoo Liquid

Vielleicht hat feschi die Antwort darauf, was wirklich gute Haircare ausmacht: nicht unzählige Produkte, sondern einfach die richtigen.

Unser Redaktionstipp: Der „Save the Day“ Trockenshampoo-Schaum, der den Haaren das manchmal dringend nötige Fresh-up in kürzester Zeit bietet. Ideal für Tage, an denen die Zeit knapp ist, die Haare aber trotzdem nach mehr als nur „gerade noch so“ aussehen sollen.

Hier gehts zum Trockenshampoo Schaum

Mehr BLONDE Artikel?

https://blonde.de/archiv/lifestyle/interview/on-repeat-paul01099-selects

https://blonde.de/style/curated-august-die-fashion-favoriten-zwischen-sommer-und-herbst

https://blonde.de/archiv/beauty-stories/editorial-venus