Über drei Staffeln hinweg ist Charlotte (Runa Greiner) gewachsen, hat gesellschaftliche Regeln hinterfragt und ihren eigenen Weg gesucht. Mit dem Finale von Die Kaiserin endet auch für Runa Greiner eine besondere Reise, die sie einen großen Teil ihrer Zwanziger begleitet hat. Im Interview spricht sie über Schwesternschaft, Selbstbestimmung und eine Figur, die ihr für immer am Herzen bleiben wird.

Blonde: Was fühlst du, wenn du auf Charlottes Entwicklung über drei Staffeln hinweg zurückblickst?

Runa Greiner: Ach, mein Herz. Ich bin mit Charlotte erwachsen geworden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir in den Jahren, in denen diese drei Staffeln entstanden sind, sehr viele ähnliche Entwicklungen durchgemacht haben. Irgendwie ist es jetzt in Ordnung, sie in die Welt ziehen zu lassen. Aber ich glaube, sie wird für immer eine Figur bleiben, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Mit ihr habe ich einfach so viel erlebt. Es war eine große Reise, und ich habe meine Zwanziger gewissermaßen mit ihr verbracht. Gerade in den Zwanzigern verändert sich ja ständig so viel, und das ist sowohl ihr als auch mir passiert. Deshalb ist es ein lachendes und ein weinendes Auge, aber es ist auch gut, dass sie jetzt in die Welt hinauszieht.

Blonde: Gibt es einen Aspekt an Charlotte, der dir besonders wichtig ist und den man als Zuschauer*in vielleicht nicht direkt sieht?

Ich glaube, Charlotte trägt nach außen hin eine ziemlich taffe Maske. Sie hat ein großes Verantwortungsbewusstsein, ist viel für ihr Umfeld da, kümmert sich um andere und ist sehr liebevoll, hat aber gleichzeitig auch ihre Grenzen. Was mir wichtig ist, ist, dass man immer versteht, dass darunter ein Mensch steckt, der genauso Bedürfnisse und Unsicherheiten hat, der so viel Liebe gibt und eigentlich selbst nur geliebt werden möchte.

Blonde: Sie ist auch in einem ganz bestimmten historischen Kontext zu sehen. Was macht sie deiner Meinung nach zu einer Person ihrer Zeit, aber vielleicht auch zu einer Person der Moderne, aus unserer heutigen Sicht?

Ich glaube, was sie zunächst ganz offensichtlich modern macht, ist, dass Charlotte mit meinem Körper damals am Hof gar nicht hätte existieren können, vor allem nicht am Hof von Elisabeth. Es ist natürlich sehr modern, dass wir erzählen, dass es Hofdamen gibt, die nicht einer bestimmten Körpernorm entsprechen müssen.

Ich glaube, für mich war Charlotte aber auch damals schon sehr modern und fortschrittlich. Sie weiß natürlich, wie das Spiel am Hof funktioniert und wie man sich den Regeln beugen muss. Gleichzeitig macht sie sich viele dieser Regeln auch irgendwie für ihre eigene Agenda zu eigen. Sie kennt aber trotzdem die Hintertürchen, weiß, wie man Spaß haben kann und wie man dennoch modern denkt.

Und ich glaube, Charlotte ist vielleicht von Anfang an jemand, der Dinge hinterfragt hat – in der ersten Staffel noch auf eine etwas naivere oder unwissendere Art und Weise. Mit der Zeit hat sie dann aber immer mehr das System hinterfragt und sich irgendwie die Bälle so zugespielt, dass es auch für sie selbst und ihre eigenen Ansprüche funktionieren kann. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der es gerade momentan sehr viele intolerante Menschen gibt.“

Blonde: Sie bringt auch immer wieder das Thema Selbstbestimmtheit in die Serie ein. Wie wichtig ist es dir, Rollen zu verkörpern, die solche Werte vermitteln, die vielleicht auch dir persönlich wichtig sind?

Ja, das ist natürlich super wichtig. Ich glaube, wir haben mit den Serien und Filmen, die wir machen, auch einen gewissen Auftrag. Mit den Geschichten, die wir erzählen, vermitteln wir schließlich auch bestimmte Werte. Für mich sind Toleranz und dafür einzustehen, wer man ist, einfach das absolute Minimum. Das ist irgendwie die Basis von allem. Und ich glaube, es ist mir deshalb total wichtig, diese Werte durch meine Figuren zeigen zu können.

Wenn ich sie in meinen Figuren nicht zeigen kann, finde ich es aber genauso fair, Figuren zu erzählen, die diese Werte eben nicht vertreten und vielleicht gerade daran scheitern. Oder die eine Seite unserer Gesellschaft darstellen, die trotzdem existiert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es gerade momentan sehr viele intolerante Menschen gibt. Wir müssen einen Spiegel der Gesellschaft in all ihren Facetten zeigen, und dazu gehören auch diese Menschen. Mir ist, glaube ich, nur wichtig, dass man immer irgendwo einen Kommentar dazu setzt.

Blonde: Charlotte bewegt sich innerhalb einer sehr fremdbestimmten Zeit. Auch heute bewegen sich Frauen oft in fremdbestimmten Situationen und Systemen. Was können wir vielleicht von Charlotte, aber auch von den Frauen und Figuren aus der Serie, für uns heute lernen?

Ich glaube, es geht vor allem um Schwesternschaft und darum, zusammenzuhalten. Ich habe letztens etwas darüber gelesen: Gossiping. Tatsächlich kommt das aus diesen alten Zeiten, in denen Frauen miteinander, in Anführungszeichen, geschnattert haben. Heute ist es ja total verpönt, wenn Frauen miteinander gossipen. Aber das war ein Überlebensmechanismus. Es war Information, die man sich auf indirektem Weg aneignen und zunutze machen konnte, weil man auf direktem Weg gar nicht so viel Macht ausüben konnte. Ich glaube, all diese Dinge dürfen wir nicht unterschätzen.

Wir müssen verstehen, dass wir vor allem als Frauen nicht in Konkurrenz zueinander stehen, dass es genug Raum und Platz für uns alle gibt und dass ein Gegeneinander noch nie die Lösung war. So sehe ich das auch bei den meisten Problemen, die man mit jemand anderem hat: Es geht nicht um dich gegen mich, sondern um uns gegen das Problem. Frauen müssen sich nicht gegenseitig ausstechen. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns das Patriarchat anerzogen hat und womit wir Schluss machen müssen.

Gleichzeitig müssen wir genauso Männer dazu anhalten, sich für die Veränderung der Welt und des Systems einzusetzen. Wir sollten uns aber auch nicht darin verlieren, ihnen ständig erklären zu wollen, wie das funktioniert, because it’s also not our job.

Ich glaube, Schwesternschaft ist das, was über allem steht: Zusammenhalt und sich gegenseitig Rückhalt zu geben. Starke Frauen, auf die man sich verlassen kann und die einem die Hand reichen, um einen nach oben zu ziehen, ohne dabei aufeinander herabzuschauen. Ich kann mir in der Welt, in der wir gerade leben, keinen anderen Weg vorstellen, wie wir uns das Leben sonst angenehmer gestalten könnten.

Blonde: Wenn wir noch einmal auf das Finale zurückkommen: Wie war der Abschied für dich von der Serie und von Charlotte?

Ja, ich bin ja so eine kleine Heulsuse. Abschiednehmen ist vielleicht nicht unbedingt eine meiner größten Stärken. Ich bin auch nah am Wasser gebaut und habe natürlich geweint. Einfach, weil es schwer ist zu begreifen, dass man nie wieder diese Figur sein wird, die einen so lange begleitet hat und einem so nah am Herzen lag. Das fällt mir schon schwer, und ich brauche dann immer ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten und Abschied zu nehmen, damit ich sie auch wirklich guten Gewissens gehen lassen kann.

Ich weiß noch, dass mein letzter Drehtag gleichzeitig der letzte Drehtag der Staffel war. Natürlich hatten an diesem Tag auch viele andere ihren letzten Drehtag, und wir haben dann irgendwie gemeinsam diesen Abschluss gefeiert. Dieses Studio in Prag ist ein riesiger Raum mit wirklich sehr hohen Decken. Und irgendwie stand den ganzen Tag die Luft in diesem Raum. Die Energie war ganz besonders. Obwohl so viel Platz da war, lag eine unglaubliche Spannung in der Luft, die alle Menschen irgendwie mitgetragen haben. Das war etwas ganz Besonderes. Man hat die ganze Zeit körperlich gespürt, dass jetzt etwas zu Ende geht, aber dass genau dadurch auch alle noch einmal so ein starkes Miteinander hatten.

Blonde: Das heißt, für dich ist das Abschließen mit einer Rolle eher ein Prozess oder kannst du einen klaren Cut setzen?

Ja, wahrscheinlich ist es ein Prozess. Natürlich gibt es diesen klaren Cut: Das ist jetzt das letzte Mal, dass du sie gespielt hast, das ist dein letzter Drehtag und jetzt ist es irgendwie vorbei. Unsere Reise mit dem Projekt ist damit aber noch nicht direkt zu Ende, weil dann ja noch die Promo, die Premieren und all das anstehen.

Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Charlotte immer irgendwo ein bisschen in mir mitschwingen wird. Vielleicht gibt es gar keine komplette Abnabelung – zumindest momentan noch nicht, weil wir uns einfach noch zu nah sind. Vielleicht schaue ich in fünf Jahren anders darauf, wenn ich mich weiterentwickelt habe und Charlotte diese Entwicklung natürlich nicht mehr mit mir mitgemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber gerade sind wir dafür irgendwie noch ein bisschen zu sehr miteinander verwoben.

„Aber ich glaube, man muss es jetzt einfach loslassen.“ Blonde: Und dann die letzte Frage: Bist du aufgeregt wegen des Feedbacks, wenn die Serie schließlich veröffentlicht wird?

Ja, natürlich ist man immer irgendwie aufgeregt, wenn es um das Feedback geht. Aber ich glaube, man muss es jetzt einfach loslassen. Es nützt ja sowieso nichts mehr, denn ändern kann man es jetzt ohnehin nicht mehr. Ich glaube, wir haben zu diesem Zeitpunkt alle mit bestem Gewissen und unseren besten Fähigkeiten versucht, alles herauszuholen, was möglich war.

Manchen wird es gefallen, und vielleicht gibt es auch Leute, denen es nicht gefällt. Dann ist das eben so. Aber ich glaube, es ist wie mit allem im Leben: Nicht jeder muss einen mögen, und das ist auch in Ordnung. Ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe, und das kann ich genauso über all meine Kolleginnen und Kollegen in jedem Department sagen.

Und ich persönlich finde, dass die dritte Staffel noch einmal so ein kleiner Hammer ist, der obendrauf gesetzt wurde – ein richtiges kleines Feuerwerk zum Abschied. Entweder die Leute können das wertschätzen oder eben nicht. Und dann ist das auch in Ordnung.

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