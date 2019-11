Donna Missal: Eine Stimme, der man ewig lauschen kann

Sie kaut an den Fingernägeln wenn die Angstzustände wieder besonders schlimm durchkommen. Als wir Donna Missal vor ihrem Auftritt im Docks treffen, ist sie aber eher freudig aufgeregt und entpuppt sich schnell zu einer dieser Personen, an deren Lippen man hängenbleibt. Wir wollten nach unserem intimen Talk über ihre außergewöhnliche Karriere, die ein Beweis dafür ist, sich selbst Großes zu gönnen, Zusammenhalt zwischen Frauen und dem Konzept von Zeit, am liebsten mit ihr durchbrennen. In einem kleinen Van, Mucke bis zum Anschlag aufgedreht und ihre sanft-kitzelnde Stimme immer im Ohr.

„Lange schrieb ich Songs für andere, aber nie mich selbst. Weil ich mich nie als Artist gesehen habe“, offenbart uns die Künstlerin Donna Missal ganz offen noch bevor die Sprachnotizen-App zum Aufzeichnen kommt. Unser Interview beginnt direkt als sie durch die Tür kommt und endet irgendwo in einem der zahllosen Gänge des Docks Clubs auf Hamburgs Kiez. Heute steht sie als Voract zu Lewis Capaldi dennoch auf der Bühne. Weil sie mit meinen Konzept nicht weit gekommen sei, meint die Amerikanerin weiter. Vielleicht, weil sie zu Größerem bestimmt war? Mit dieser Stimme ganz sicher! Seitdem sie sich getraut hat, ihren unverkennbaren Sound zu spreaden und ihren Raum einzunehmen, läuft es. Ihre Platte „This Time“ ist ein zeitloses Stück Tonkunst, vollendet mit ihrer großzügigen Prise Fem-Power.

Wieso hast du den Schritt auf die Bühne erst so spät gewagt?

Eigentlich war Musikerin schon immer mein Traumberuf. Eine lange Zeit über habe ich mir aber aus Scheu eingeredet, dass ich keine Musik machen möchte. Dass ich etwas ganz anderes in meinem Leben machen will, nur um mich vor Rückschlägen zu schützen.

Wie kam es dazu, dass du dich nach Jahren hinter den Kulissen schlussendlich doch dafür entschieden hast, auf die Bühne zu gehen?

Mein Manager hat mich mehr oder weniger überredet, weil die Demos nicht so krass gut ankamen, wie wir uns es erhofft hatten, meinte er irgendwann ich solle einfach mal einen Song releasen.

Man lernt dich auf deinem Album „This Time“ sehr gut und von vielerlei Blickwinkeln kennen. Etwas das heraussticht, ist deine Unabhängigkeit. War das beabsichtigt?

Ich denke, es ist das Wichtigste herauszufinden, was man selbst möchte – und zwar in allen Lebensbereichen. Und es geht natürlich auch darum zu verstehen, dass du dich ständig als Person veränderst. Je mehr du dich selbst verstehst, desto mehr ergibt alles andere um dich herum Sinn. Du fühlst dich selbstbewusster, unabhängiger und kraftvoller. In meinem Album geht es genau um diesen Prozess. Als ich nach Jahren an diesen Punkt angelangt war, habe ich mich gefühlt, als könnte ich von nun an meinen eigenen Raum in der Gesellschaft schaffen. Ich wusste: das ist meine Zeit und hier gehöre ich hin.

Gab es auch Zeiten für dich in denen du dachtest, dass du auf dem falschen Weg warst?

Ja, natürlich. Ich denke, jede*r hatte schon mal solche Momente. In solchen Fällen ist es definitiv wichtig, dass man das Beste aus seinen Fehlern macht, nach vorne schaut und mit kleinen Schritten seinem Ziel entgegen geht. Auf meinem neuen Album gibt es einen Song namens „Skyline“, der sich genau mit dieser Thematik beschäftig: Es ist total okay, mal eine falsche Entscheidung zu treffen oder sich nicht auf der richtigen Spur zu begeben. Das ist es, was das Leben ausmacht.

Manchmal lernt man am besten dadurch, etwas falsch zu machen. Das merkt man aber meistens erst nach einiger Zeit. A propos: Stimmt es, dass du ein wenig besessen von dem Konzept von Zeit bist. Kannst du das näher ausführen? Wie denkst du über die uns zur Verfügung stehende Zeit und wie verschwendest du sie vielleicht?

Absolut! Viele meiner Texte befassen sich mit Dingen, die einem übergeordneten Konzept angehören: Und zwar mit Menschen, die meine Zeit vergeudet haben und mit mir, wie ich selbst meine Zeit vertrödelt habe. Ich dachte oftmals, ich würde ich Chancen und damit mein Leben verpassen. Heute weiß ich, dass das absoluter Quatsch war.

Woran glaubst du ist diese Angst zustande gekommen?

Besonders Frauen bekommen den Druck der Zeit zu spüren. Gerade diesen Glauben möchte ich durch meine Musik verlagern, besonders weil man den gewaltigen Druck auf die heutige Jugend mitbekommt. Gerade weil durch die Sozialen Medien alles jetzt sofort erreichbar ist wollen sie Konzerte und zwar jetzt, und sie wollen mehr und mehr und mehr. Darum habe ich „My Time“ aufgenommen und dabei gemerkt, wie besessen ich von meiner Zeit hier auf der Erde bin. Durch die Fertigstellung des Songs konnte ich endlich loslassen und anfangen, einfach zu leben.

Man merkt, dass du die Verbindung zu Menschen brauchst und einen Aufhänger in deinen Liedern hast. Viele Leute hören Musik die gerade Trend ist, aber die Fans deiner Lieder verstehen die Verbindung zu deinen Gefühlen und Intentionen. Als du deinen ersten Durchbruch mit dem Song „Lie To Me“ erzielt hast, wie hat sich das angefühlt?

Um ehrlich zu sein dachte ich, dass die Veröffentlichung mir bei der Suche nach einem Vertrag helfen würde. Bei allem was ich tat steckte nicht wirklich eine Intention dahinter. Alles in allem denke ich, war es bloß gutes Timing. Aber mal ganz ehrlich: wenn du versuchst dir einen Namen in der Branche zu machen und Bekanntheit erzielen willst, verdrehst du dich vollkommen. Mein Tipp für wirklich jeden ist, versuche dich nicht verbiegen zu lassen.

Mir ist es wichtig, Texte zu schreiben, die normale Menschen mit einer oberflächlich passiven Beziehung zu Musik dazu bringen, eine tiefere zu ihr aufzubauen.

Guter Tipp. Außerdem würde das auch nicht zu deiner Denkweise und der Intention deiner Lieder passen, Songs zu veröffentlichen, hinter denen du nichts stehst.

Mein größter Wunsch ist es, dass das meine komplette Karriere über anhält. Dass ich meine Kunst schaffen kann. Denn wenn man für etwas gefeiert wirst, was nicht von einem selbst kommt, dann hält das für den Moment und bringt einem schlussendlich auch nichts. Ich kümmere mich einfach einen Scheiß darum, was von mir erwartet wird und es interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht.

Musikalisch ist das eine löbliche Einstellung. Gilt dasselbe auch für Donna Missal, die Privatperson? Auf Instagram hast du für deine sexuelle Identität einstehen müssen: „Meine nicht-binäre Sexualität und meine fließende Vorliebe für beide Geschlechter hat nicht die Absicht, die homosexuelle Kultur zu schwächen, sondern sie anzunehmen und zu feiern. Sis, nur weil ich mich in Schale schmeiße, und mit einem Mann zusammen bin, macht mich das nicht weniger bi.“

Wenn du als Person des öffentlichen Lebens deine Reichweite und Plattform nutzen möchtest, um Menschen die Möglichkeit zu geben Thematiken offen und ehrlich anzusprechen, dann solltest du das tun. Ich zumindest tue es. Ich möchte ausdrucksstark sein und dabei stört, verängstigt oder ärgert es mich nicht, Menschen die ich nicht persönlich kenne, in mein Leben zu lassen und an meiner Sexualität und Meinung teilzuhaben. Ich möchte den Punkt erreichen, an dem unsere Kultur soweit entwickelt ist, dass die Gesellschaft über solche Thematiken nicht mal mehr sprechen muss. Einfach weil sie selbstverständlich sind. Dass sich niemand über Andere eine schlechte Meinung bilden muss, weil es ihn einfach nicht zu interessieren hat und es auch nichts Außergewöhnliches ist. Aber, wenn ich es durch Diskussionen und Thematisierungen schaffe, dass solche Themen zur Normalität werden, dann tue ich es. Die Gesellschaft sollte nicht nur über Akzeptanz sprechen, sondern über Alltäglichkeit und Standards. So viele Menschen fühlen sich zu den unterschiedlichsten sexuellen Ausprägungen zugehörig und ich bin einer davon, und dafür stehe ich auch ein und finde es toll. Ich nutze mein Instagram-Account und andere Plattformen, um genau diese Menschen zu unterstützen und meine Denkweise zu publizieren. Wofür sollten wir sonst unsere Reichweite nutzen, als über Dinge zu sprechen, die dabei helfen das Leben anderer zu verbessern?

Du hast also kein Problem damit, dass deine Community dich schon manchmal fast dazu drängt, dich der Öffentlichkeit so preiszugeben?

Naja, ich denke, dass die Thematisierung von Sexualität mit der öffentlichen Erklärung der eigenen Sexualität einhergeht. Ich finde diese öffentliche Diskussion ziemlich wichtig, jedoch denke ich, dass einige Menschen außerhalb meiner Community noch immer nicht verstehen, was diese ganze Thematik überhaupt soll. Was es bedeutet, bisexuell zu sein oder sich generell mit der LQBT-Orientierung zu identifizieren. Und genau diese Menschen brauchen eine Erklärung und verdienen eine Darstellungsform, mit welchen sie versuchen können ihre Meinung zu ändern oder wenigstens zu lockern. Und ich finde das ist es, worüber es wirklich geht: Ich möchte nicht meine „Gay-Community“ um mich herum scharen und mich und meine Sexualität in diesem Kreis feiern lassen, nein, ich habe das Ziel Menschen außerhalb dieser Gruppe eine Chance zu geben, uns zu verstehen und uns nicht als negativ abzustempeln. Ich komme aus den USA, aus dem tiefsten Texas, und da bin ich oft auf hartes Unverständnis und Verurteilung gestoßen. Jetzt lebe ich in Los Angeles und da triffst du an jeder Ecke auf skurrile und außergewöhnliche Persönlichkeiten, bei denen Akzeptanz Normalität ist. Auf den sozialen Medien, auf denen du dich selbst repräsentierst, bist du aber auf einmal mit Menschen aus der ganzen Welt konfrontiert. Das bringt halt seine Herausforderungen mit sich.

Wie denkst du im Allgemeinen über die unendlichen Möglichkeiten der sozialen Netzwerke? Ängstigt dich nicht auch manchmal die weite Welt von Instagram, Tik Tok und den anderen Plattformen?

Wann immer ich für mich persönlich merke, dass die Welt der Sozialen Medien zu viel wird, höre ich einfach auf es zu benutzen. Und das halte ich dann auch den Tag über durch. Mit der globalen Vernetzung gehen sowohl positive als auch negative Dinge einher. Ich denke, der einzige Weg damit richtig umzugehen ist, die negativen Aspekte zu akzeptieren und konstruktiv herauszufinden, wie wir sie beheben können. Am Ende des Tages wollen wir alle das Selbe: Verbindungen und Innovationen zu einander, die echt sind. Und man manchmal schaffen es die Sozialen Medien in einem ein Gefühl von Isolation zu schaffen, das kann aber, meiner Meinung nach, jeder User für sich selbst lenken. Und wenn der User verantwortungsbewusst und respektvoll mit diesem Instrument umgeht, wird es für ihn mehr gute als negative Aspekte geben.

Um wieder zu deiner Musik zu kommen: In deiner relativ neuen Single „You Burned Me“ thematisierst du den Herzschmerz von einer beendeten Beziehung. Hast du eventuell ein paar Tipps für unsere Leser, mit Herzschmerz umzugehen?

Ich würde sagen, man sollte sich nicht zu sehr von seiner Umwelt isolieren. Es ist wirklich schwer, andere Menschen an seiner Gefühlswelt teilzuhaben, vor allem wenn man denkt, dass niemand anderes diesen Schmerz durchgemacht hat, den man selbst gerade durch macht. Aber das entspricht ja nicht der Wahrheit, denn leider mussten schon die Meisten durch eine Trennung durch. Am besten wendet man sich an die einem am nahestehenden Menschen in seinem Leben und vertraut sich ihnen an. Isolation bringt erst diese extrem negativen Gefühle in einem hervor und steht dir letztendlich im Weg um weiterzumachen. Je mehr Menschen du in dieser Situation an dich heranlässt, desto einfacher wird es. Denn ansonsten kann Isolation dich immer stärker runter ziehen und es wird schwerer und schwerer, dort wieder herauszukommen. Ich musste dies leider auf die harte Tour lernen, aber das ist es auch, worum sich mein Song dreht: vielleicht ist alles um mich herum zusammengebrochen, aber ich bin es nicht. Gerade weil ich mich mit den Menschen umgeben habe, die mir am wichtigsten sind, die mich lieben und mich unterstützen, egal was ist.