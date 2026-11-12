Expedition Alltag mit der Fjällräven Down Lite Jacket

Eine Winterjacke, die ursprünglich für arktische Temperaturen entwickelt wurde, trifft auf Hamburger Großstadtalltag. Klingt erst mal nach zwei ziemlich unterschiedlichen Welten, passt aber besser zusammen, als man denkt. Denn Outdoor-Bekleidung ist längst nicht mehr nur auf Wanderwegen zu finden. Voluminöse Silhouetten, funktionale Details und technische Materialien gehören inzwischen genauso zum Streetstyle wie Sneaker und Baggy Jeans. Mittendrin: die Expedition Down Lite Jacket von Fjällräven in der limitierten Block Edition.

Bereits 1974 entwickelte der schwedische Outdoor-Pionier Åke Nordin die ursprüngliche Expedition Down Jacket für extreme Kälte. Über 50 Jahre und zahlreiche Arktisexpeditionen später ist die Jacken Serie längst ein Klassiker. Mit der Herbst-/Winterkollektion 2026 interpretiert Fjällräven seine Winterikone neu: Die limitierte Expedition Block Edition setzt auf auffällige Blockfarben und grafische Akzente, die der funktionalen Silhouette einen modernen Streetwear-Look verleihen. Unser Favorit: die Farbkombination Fossil-Suede Brown. Die Outdoor-DNA bleibt, nur das Umfeld verändert sich.

Aber wie schlägt sich eine Jacke, die eigentlich für eisige Winterlandschaften gemacht wurde, zwischen U-Bahn, Redaktion und Coffee Date? Wir haben die Expedition Down Lite Jacket einen Tag lang durch Hamburg begleitet. Oder besser gesagt: Sie uns.

9:30 Uhr — Mind the Gap

Dass eine vernünftige Winterjacke auch in Hamburg keine schlechte Investition ist, hat uns spätestens der vergangene Winter gezeigt. Wochenlang Schnee, eisiger Wind und Temperaturen von bis zu minus neun Grad. Plötzlich fühlte sich der morgendliche Weg zur Bahn fast schon wie eine kleine Outdoor-Aktivität an.

Normalerweise besteht meine morgendliche Routine vor allem daraus, noch schnell einen Kaffee zu trinken, meine sieben Sachen zusammenzusuchen und dann doch etwas zu spät das Haus zu verlassen. Heute ist immerhin die Frage nach der richtigen Jacke schnell geklärt. Die Expedition Down Lite Jacket ist schließlich für Temperaturen gemacht, bei denen ich vermutlich freiwillig keinen Fuß vor die Tür setzen würde.

Auf dem Bahnsteig angekommen, bin ich über die zusätzliche Wärme jedenfalls nicht unglücklich. Die großzügige Daunenfüllung, die Fjällräven seit der Entwicklung des Originals 1974 zum Herzstück der Jacke gemacht hat, erfüllt hier einen etwas weniger abenteuerlichen Zweck: mich warm zu halten, während ich auf meine Bahn warte.

In der Bahn angekommen, sieht die Sache allerdings schon etwas anders aus. Zwischen Menschenmengen und aufgedrehter Heizung wird es in der Expedition Down Lite Jacket schnell ziemlich warm. Also Reißverschluss auf, Kopfhörer rein und erst mal durchatmen. Fairerweise muss man sagen: Für überfüllte Bahnen wurde sie schließlich auch nicht entwickelt. Ihre hochwertige Daunenisolierung ist dafür gemacht, selbst bei winterlicher Kälte zuverlässig warm zu halten. Dass sie in einer beheizten Bahn fast ein bisschen zu viel des Guten ist, überrascht also kaum.

Wieder draußen bin ich dafür umso dankbarer, sie dabeizuhaben. Auf dem Weg zur Redaktion fällt mir außerdem auf, dass die Jacke trotz ihres funktionalen Ursprungs erstaunlich gut zu meinem Alltagslook passt. Die voluminöse Silhouette, die ursprünglich vor allem einen praktischen Zweck erfüllen sollte, ist nun ein bewusstes Styling-Element. Besonders die Blockfarben in Fossil-Suede Brown geben der Jacke einen grafischen Look, der sich deutlich von klassischen Outdoor-Styles abhebt. Irgendwo zwischen funktionaler Winterjacke und Statement-Piece und genau das macht sie für mich interessant.

10:00 Uhr — Nächster Halt: Büro

Im Büro angekommen, landet die Jacke erst einmal über meiner Stuhllehne. Schließlich wartet hier keine Arktisexpedition, sondern ein Vormittag zwischen Mails, Redaktionsplanung und der nächsten Tasse Kaffee.

Dass Fjällräven mit der neuen Kollektion auch Menschen erreichen möchte, deren Alltag eher aus Bahnfahrten und Coffee Dates als aus Bergtouren besteht, ergibt für mich durchaus Sinn. Denn die Expedition Down Lite Jacket muss sich gar nicht neu erfinden, um in der Stadt zu funktionieren. Die Block Edition greift die charakteristische Form der Expedition Serie auf und übersetzt sie mit einer neuen Farbgestaltung in einen zeitgemäßen Look. Statt einem kurzlebigen Trend hinterherzulaufen, bringt sie ihre eigene Geschichte mit.

14:30 Uhr – Ein Hafercappuccino, bitte

Nach ein paar Stunden am Schreibtisch wird es Zeit für frische Luft. Ich treffe eine Freundin auf einen Kaffee und schlüpfe dafür wieder in meine Expedition Down Lite Jacket. Unser Plan: Hafercappuccino, ein bisschen Gossip und die Mittagspause möglichst weit weg vom Laptop verbringen. Wir ergattern einen Tisch draußen vor dem Café. Eigentlich nicht die beste Idee bei den Temperaturen, aber die Sonne lässt sich kurz blicken und drinnen ist es sowieso voll. Also bleiben wir sitzen.

Während wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, merke ich irgendwann, dass ich normalerweise längst vorgeschlagen hätte, nach drinnen zu wechseln. Heute ist mir aber immer noch angenehm warm. Die Daunenisolierung, die morgens in der Bahn fast ein bisschen zu viel war, kommt hier also wieder voll auf ihre Kosten.

Und auch optisch macht die Jacke zwischen Cafétischen, Kuchentellern und vorbeilaufenden Menschen eine gute Figur. Obwohl ihre Wurzeln in der Outdoor-Welt liegen, wirkt sie in diesem Umfeld erstaunlich selbstverständlich. Vielleicht liegt es gerade daran, dass sie gar nicht erst versucht, wie eine klassische Fashion-Jacke auszusehen. Stattdessen machen die auffälligen Blockfarben aus dem Outdoor-Klassiker ein echtes Fashion-Piece, ohne dass er seinen ursprünglichen Charakter verliert.

18:00 Uhr – From Office to Aperitivo

Laptop zu, Mails für heute ignorieren und ab in den Feierabend. Bevor es nach Hause geht, steht aber noch ein kleiner Absacker mit einer Kollegin an. Dafür wird sich schnell ein bisschen schicker angezogen. Die Expedition Down Lite Jacket bleibt trotzdem Teil des Outfits. Denn was morgens noch zum entspannten Alltagslook gepasst hat, funktioniert überraschend gut auch über einem etwas eleganteren Styling. Gerade der Kontrast zwischen der voluminösen Outdoor-Silhouette und schickeren Pieces macht den Look interessant.

Mit einer Weinschorle in der Hand machen wir es uns auf einem Kantstein am Straßenrand gemütlich, beobachten das Treiben und lassen den Arbeitstag Revue passieren. Zugegeben, besonders glamourös ist unser improvisierter Feierabend-Spot nicht. Aber genau solche Abende sind oft die besten. Und während es langsam kälter wird, bin ich ziemlich froh, die Jacke nicht gegen ein dünneres Modell eingetauscht zu haben.

Von der morgendlichen Rushhour über das Coffee Date bis zum Feierabenddrink hat die Expedition Down Lite Jacket in Fossil-Suede Brown heute ziemlich unterschiedliche Seiten des Großstadtlebens mitgemacht. Keine Arktisexpedition, keine Berggipfel, dafür jede Menge Alltag. Und genau darin zeigt sich, was einen echten Klassiker ausmacht: Er muss sich nicht komplett neu erfinden, um auch mehr als 50 Jahre später noch relevant zu sein. Manchmal reicht schon ein neuer Blick auf das, was längst da ist.

Credits:

Creative Direction: Lea Wiedemann, Leana Läpple

Styling: Lea Wiedemann, Leana Läpple

Fotografie: Valeria Gordienko

Film: Marvin Seledies

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