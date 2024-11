Was passiert eigentlich, wenn wir uns verändern? Diese Frage haben wir Galeristin Anahita Sadighi, Autorin Ilona Hartmann und Musiker*in Lie Ning und gestellt. Ihre sehr unterschiedlichen Antworten lest ihr hier!

Als Galeristin möchte Anahita Sadighi einen Ort schaffen, an dem Kunst zusammen in einem neuen Kontext erlebt werden kann. Vielseitigkeit ist ihr dabei wichtig. Von Malerei bis Fotografie, von antiker bis zeitgenössischer Kunst: Im Vordergrund steht der interkulturelle Dialog zwischen Künstler*innen unterschiedlicher Generationen.

Anahita Sadighi: Was passiert, wenn wir uns verändern?

Leben heißt Veränderung. Wenn wir das verinnerlichen und wir diesem stetigen Wandel offen begegnen, dann kann sich das positiv auf unsere Emotionen und unsere mentale Gesundheit auswirken. Dadurch können wir mehr Mut, Offenheit und Natürlichkeit gewinnen und Herausforderungen als etwas Sinnstiftendes begreifen.

Veränderung ermöglicht uns, Vielseitigkeit bewusster zu (er)leben. Diese stellt eine emotionale, geistige und kreative Bereicherung dar. Ich versuche, für die Vielseitigkeit des Lebens empfänglich zu sein und Vielfalt als etwas Schöpferisches und Kreatives zu begreifen. Ich bin überzeugt davon, dass das mein Leben fundamental bereichert und mir ermöglicht, innerlich zu wachsen und mein eigenes Potenzial noch mal neu zu begreifen. Das beinhaltet beispielsweise, unterschiedliche Einflüsse anzunehmen, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und immer offen für Neues zu sein. Außerdem müssen wir verinnerlichen, was unserem Wesen entspricht. Sonst laufen wir Gefahr, uns von einer authentischen und individuellen Lebensweise zu distanzieren.

Oft bringt Veränderung Bewegung und Dynamik in unser Leben. In Transformationsphasen fühlen wir uns oft lebendig, insbesondere wenn eine innere Absicht in eine aktive Handlung umgesetzt wird, wenn anfängliche Impulse und reifere Gedanken erfolgreich in Taten übersetzt werden. Somit kann sich Veränderung nachhaltig auf unser Denken, Handeln und Fühlen auswirken.

Kunst und Kultur sind besonders empfänglich für Veränderungen. Denn sie symbolisieren eine Haltung und schaffen Räume für Begegnungen, in denen neue Bilder und Symbole entstehen, mit denen wir uns identifizieren können. Dies ist eine Herausforderung und eine Chance zugleich. Eine aktive und vielfältige Kulturszene, die sich für aktuelle Diskurse und gesellschaftlich relevante Themen einsetzt, ist für Fortschritt unerlässlich.

Gerade in schwierigen Zeiten haben wir als Künstler*innen und Kulturschaffende die Verantwortung, wichtige Diskurse zu fördern und Veränderungen anzustoßen. Kunst und Kultur haben ein transformatives Potenzial, das sich zum Beispiel durch die Verbindung von Performance und Gemeinschaft sehr gut vermitteln lässt. Die globalen Ereignisse der letzten Jahre haben mich in dieser Überzeugung bestärkt.

Vielseitigkeit ist der wichtigste Aspekt meiner Rolle als Galeristin und Kulturschaffende. Meine kuratorische Arbeit und meine Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur wurden über die Jahre wesentlich von unterschiedlichen Transformationsphasen beeinflusst. Mit meiner ersten Galerie habe ich mich auf antike Kunst aus Asien spezialisiert. Drei Jahre später eröffnete ich eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Als Reaktion auf die Frauenrechtsbewegung im Iran habe ich vor zwei Jahren mein erstes Kunstwerk mit dem Titel „Woman Life Freedom“ produziert. Letztes Jahr habe ich die neue multidisziplinäre Partyreihe „The Loft“ gestartet und angefangen, selbst aufzulegen.

Veränderung bereichert unser Leben und macht es spannender und zeitgemäßer.

Rückblickend haben diese Transformationsphasen das Fundament für mein vielseitiges kulturelles Engagement geschaffen. Sie haben mir ermöglicht, Veränderung als Konstante zu begreifen, Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und immer offen für Neues zu sein. Veränderung bereichert unser Leben und macht es spannender und zeitgemäßer. Ich liebe es, aus der vielfältigen Energie des Lebens Kraft und Inspiration zu schöpfen und diese Inspiration weiterzugeben.

