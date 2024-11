Die Skorpion-Saison 2024 wird spicy! Während die Temperaturen langsam abkühlen, wird die Stimmung zunehmend leidenschaftlich und für drei Sternzeichen wird es besonders intensiv.

Die Temperaturen fallen und die Tage werden langsam kürzer. Das übt sich auch auf unsere Stimmung aus. In der Skorpion-Saison 2024 werden die Gefühle komplexer – für manche von euch werden sie zur Herausforderung, für andere zum feurigen Mood-Boost. Am ersten November erwartet euch außerdem ein Neumond. Perfekt also, um euch bewusst zu werden, was (und wen) ihr wirklich in eurem Leben wollt und wie ihr in die letzten zwei Monate des Jahres starten wollt. Wir verraten euch, welche Begleiter euch dabei treu zu Seite stehen werden.

SKORPION – 24. OKTOBER – 22. NOVEMBER

Diesel x Savage x Fenty, Kleid ca. 106 €, BH ca. 94 €

Hot, hotter, Skorpion! Wenn die Sonne ab dem 24. Oktober durch euer Sternzeichen läuft, wird es heiß! Die Skorpione werden von innen heraus strahlen und besonders selbstbewusst durch ihre Saison laufen. In den neuen Pieces von Diesel x Savage x Fenty ziehen sie alle Blicke auf sich und genießen die volle Aufmerksamkeit. Gegenüber ihren Mitmenschen können die Skorpione authentisch und offen kommunizieren, was sie wirklich wollen. Das betrifft sowohl berufliche Themen, als auch Zwischenmenschliches und Sexuelles. Also, lasst die Hüllen fallen! (Insbesondere wenn sich darunter ein so schöner BH verbirgt.)

SCHÜTZE – 23. NOVEMBER – 21. DEZEMBER

Byredo, ca. 165 €

Habt ihr gerade auch total Fernweh und würdet am liebsten in die Welten von Eat Pray Love oder The White Lotus abtauchen? Für die Schützen unter euch ist der November ideal, um ein neues Abenteuer in der Ferne zu planen. Dank Merkur können sie klar und weitsichtig denken und Ziele und Träume neu definieren. Das neue Parfüm „Desert Dawn“ von Byredo wird ihnen helfen, ihre Bucket-List-Reisen fürs kommende Jahr zu visualisieren und die Duftnoten von Rose und Kardamom transportieren sie schon jetzt an einen wohlig-warmen Ort – wenn auch erstmal nur mental.

STEINBOCK – 22. DEZEMBER- 20. JANUAR

Armed Angels, ca. 130 €

Das Jahresende sollten die Steinböcke nutzen, um ihre persönlichen und beruflichen Ziele klar zu formulieren und Struktur in den Alltag zu bringen. Ab dem 11.11. begleitet sie außerdem Planet Venus und damit beginnt eine Phase, in der das Erdzeichen besonders auf hochwertige Produkte und langlebige Materialen setzt. Ein robuster Jeansrock, wie dieser von Armed Angels, ist also die perfekte Ergänzung für ihre Winter-Wardrobe. Der Materialmix aus Bio- und recycelter Baumwolle verspricht Qualität und wird so zu einem Staple, das die Steinböcke auch im neuen Jahr lieben werden.

WASSERMANN – 21. JANUAR – 19. FEBRUAR

Jimmy Fairly, ca. 135 €

Die intensive Energie des Skorpions ist ihre Chance, eine tiefe Connection zu sich selbst aufzubauen. Das Sternzeichen Wassermann sollte jetzt auf die eigene Intuition hören und neue Visionen erkunden. Say yes to experiments! Wie wäre es mit einer neue Frisur oder einem neuen Look? Immer mit dabei: Die passenden Shades, um alle Hater auszublenden. Die Sonnenbrille von Jimmy Fairly schützt die Wassermänner vor den letzten Sonnenstrahlen des Jahres und vollendet und ihre stilsicheren Looks. It-Girl-Attitude inklusive!

FISCHE – 20. FEBRUAR – 20. MÄRZ

Estrid über dm, ca. 12 €

I’m not crying. You are! Die Emotionen der Fische sind im November besonders dominant und fließen frei heraus. Dabei lösen sich aber auch alte Blockaden und neue Perspektiven eröffnen sich. Also Achtung! Die feinsinnigen Fische sollten jetzt besonders sanft zu sich sein. Für ihre Beauty-Routine heißt das: natürliche Inhaltsstoffe und Pflege ohne Irritationen. Für die Rasur empfehlen wir den Estrid Rasierer, der mit fünf scharfen Klingen und einem veganen Feuchtigkeitsstreifen die Haut schützt und ein sanftes Gleiten ermöglicht. Der ist wortwörtlich Gold wert!

WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL

Erhältlich ab dem 30.10.24

Barre, Pilates Yoga – das sind die Trendsportarten, die den Widder bewegen. Zu mindest in der Theorie. Die nötige Motivation aufzubringen, ist hingegen nicht immer so einfach. Aber keine Sorge, Planet Mars gibt den Widdern im November besonders viel Energie und Lust auf neue Aktivitäten. Damit auch das Wetter sie nicht davon abhält, rauszugehen, sollten sie jetzt in gute Outerwear investieren. Mit der gemütlichen Ganni x Barbour Steppjacke sind die Widder zumindest für den langen Spaziergang in der Natur bestens ausgestattet.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI

Dr. Martens, ca 190 €

New season, new me? Die Routinen der Stiere haben sich in den letzten Wochen und Monaten ziemlich verfestigt. Mit der Skorpion-Saison wird es Zeit, neuen Schwung in den Alltag zu bekommen und alten Ballast loszuwerden. Vielleicht ist das auch ein guter Moment, endlich mal das Schuhregal im Flur auszumisten und Platz für neue Lieblinge zu machen. Zum Beispiel die Maybole MJ Schuhe von Dr. Martens. Kantige Sohle meets classic Mary Janes. Das ist die unkonventionelle Neuinterpretation, die das Leben der Stiere brauchte.

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI

Edited, ca. 40 €

Florals for Spring? Groundbreaking. Und im Herbst? We love! Die Print-Trends Leo und Cow werden die Zwillinge auch weiterhin lieben, aber jetzt ist die Zeit, in der sie offen für Neues sind und die Confidence haben, alles zu tragen. Mit diesem Rosen-Oberteil von Edited laden sich die Zwillinge den Frühling in den Kleiderschrank, nach dem sie sich schon jetzt so sehr sehen. Das Longsleeve ist solo der perfekte Hingucker und auch eine gute Wahl für ihren Layering-Look. Und wer weiß, vielleicht finden die Zwillinge nach dem Winterschlaf ihren Prinz oder ihre Prinzessin – ganz à la Dornröschen.

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

Aigner, ca. 119 €

It’s Cuffing-Season! In der Skorpion-Saison lernen die Krebse viele interessante Menschen kennen, von denen sie einige fest in ihr Herz schließen werden. Egal ob Single oder Taken: Es wird leidenschaftlich. Dabei sollten die Krebse gut auf sich acht geben. Zum Vollmond am 15.11. brauchen sie aber ein bisschen Me-Time. Ein kurzer Solo-Weekend-Trip nach Kopenhagen oder London wäre ideal. Ins Reisegepäck muss dann unbedingt dieser kuschelige Teddy Hut von Aigner! Er ist der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit, ob in der Stadt, auf dem Land, allein, oder in Gesellschaft.

LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST

Lush, ca. 9 €

Die Löwen unter euch werden in den nächsten Wochen viel über sich und ihre Bedürfnisse lernen. Die Löwen in Beziehungen wagen jetzt den Nächsten Schritt oder ziehen den überfälligen Schlussstrich. Aber auch die Single-Löwen sind im Reinen mit sich. Selbst- und Nächstenliebe üben sie mit kleinen vorweihnachtlichen Geschenken, die sie in den neuen Zodiac-Tüchern von Lush verpacken. Mit dieser nachhaltigen Alternative zum Geschenkpapier, sparen die Löwen nicht nur Müll, sondern verschenken direkt positive Leo-Vibes dazu.

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

The Ordinary, ca. 11 €

Die Sterne sind zum Greifen nah! Beruflich läuft es für die wissbegierigen und pragmatischen Jungfrauen gerade besonders gut. Worauf sie aber achten müssen, ist ihr mentales und körperliches Wohlbefinden. Schluss mit zu wenig Schlaf und zu viel Koffein. Es ist Zeit für Selfcare! Um sich und ihre Hautbarriere zu schützen sollten sie auf AHA, BHA und Hyaloronsäure setzen. Wie praktisch, dass es dieses Set von The Ordinary gibt. Die neue Beauty-Routine wird dem Erdzeichen helfen, zu relaxen und im Job noch mehr zu strahlen.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

Catrice, ca. 5 €

Back to the Basics. Im November kehren die Waagen zu dem zurück, was wirklich zählt. Der Social Kalender ist prall gefüllt und vielleicht sollten sie den ein oder anderen Termin sogar absagen. Es wird Zeit, ihre innere Ruhe zu priorisieren. Ein guter Anlass, um auch die Make-up-Routine zu minimieren. Eine gute Tages- oder BB-Creme und gestylte Augenbrauen reichen völlig aus, für einen frischen und aufgeweckten Look. Mit dem Laminating Wax von Catrice in der Handtasche ist euere Beauty-Bag complete und es bleibt genügend Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Noch mehr Empfehlungen der Redaktion gibt es hier:

Hey Boobs! So gut passt der Thursday BH von NATURANA wirklich

Filmtipps für den Herbst: Diese 8 Filme eröffnen neue Perspektiven

Warum wir eine Coming of Age-Serie wie „Schwarze Früchte“ dringend brauchten