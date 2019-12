Streitereien sind bei manchen Familien genauso fester Bestandteil der Feiertage wie der Reisestress. Einer Umfrage von YouGov zufolge, entstehen mit Eltern und Partner*innen die meisten Reibereien und zwar vor allem wegen des Ablaufs der Festtage und wegen genereller Beziehungsprobleme. Damit es dieses Jahr halbwegs friedlich bleibt, hier ein paar generelle Tipps für mehr Frieden unter dem Baum.

„Und, freust du dich schon auf Weihnachten?“ Auf diese rhetorische Frage erwartet man eine Antwort wie „Ja, voll! Endlich mal abschalten und ein paar schöne Tage bei der Familie verbringen.“ Ich und viele andere mit, sagen wir mal, angespannten Verhältnissen, können darüber nur Schmunzeln. Denn uns erwartet im besten Fall der Aufriss alter Wunden und im schlimmsten Fall die totale Zerstörung. Warum das so ist? Naja zum einen ist es töricht zu erwarten, dass der Frust, der sich über das ganze Jahr über angestaut hat, nicht am Heiligabend raus kommt – vor allem, wenn so viele Menschen in einer Wohnung zusammengefurcht werden. Und zum anderen ist das Weihnachtsfest mit seinen emotional aufgeladenen Bräuchen (Geschenke

Wenn ein Streitthema bereits bekannt ist, vorher seine eigenen Motive reflektieren

Sein Problem durch Ich-Botschaften kommunizieren

Am besten erstmal ein Vier-Augen-Gespräch suchen, bevor Mehrere in den Streit einbezogen werden

Man sollte wissen, wann man aufhören sollte sich zu streiten und die Zeit danach nicht mit schlechter Stimmung verbringen

Vorausschauend planen: Aufgaben gerecht verteilen und Ansprüche senken

Reizthemen, die noch nicht ausreichend besprochen worden sind, auf nach Weihnachten verschieben

Von alten Traditionen befreien und offen für Neues sein

Freiraum schaffen: versuchen, sich zwischen durch für ein Stündchen auf die Couch zu legen um dem Stress zu entfliehen

Vor dem Zusammenkommen an Heiligabend spricht jeder Teilnehmer an, was ihm wichtig ist, und was ihn stört, und dann bildest man Kompromisse

Im Allgemeinen: Humor zeigen, gelassen bleiben und Toleranz zeigen

In diesem Sinne: Keep calm und frohe Weihnachten!