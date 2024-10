Freund*innenschaften sind heutzutage so universell und global, wie unsere Gesellschaft selbst. Dabei nehmen sie viele unterschiedliche Formen an und spiegeln die Vielfalt menschlicher Beziehungen wider. Für unsere aktuelle Ausgabe, BLONDE 50, nimmt uns die chinesische Fotografin Mengyu Zhou mit auf eine Reise rund um den Globus. Von den lauten Straßen in Brooklyn, New York, über die Suburbs von Berlin bis hin zum Großstadtnebel von Shanghai. Mengyus Bilder zeigen, dass Freund*innenschaft keine Grenzen kennt und überall auf der Welt von einem gemeinsamen Gefühl getragen wird – dem Wunsch nach Nähe, Verständnis und Zusammenhalt.