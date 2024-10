Die deutsche Schauspielerin Harriet Herbig-Matten hat mit ihrer Rolle als Ruby Bell in der Serie „Maxton Hall“ den Sprung zu weltweitem Erfolg geschafft – und steht damit gerade mal am Anfang ihrer Karriere.

Harriet Herbig-Matten hat das erreicht, wovon viele deutsche Schauspieler*innen träumen: internationale Anerkennung mit gerade einmal 21 Jahren. Für unsere aktuelle Ausgabe hat sie die Schuluniform abgelegt und zeigt sich in ihrer neuesten Rolle: BLONDE Coverstar.

Fake Dating, Love Triangle, Holiday Romance: Scrollt man durch TikTok oder spezifischer BookTok, sind dies nur drei der vielen romantischen Tropes, die sich in gehypten Romanen wiederfinden. Der unangefochtene Favorit der Community ist allerdings Enemies to Lovers. Was oft als Abneigung beginnt, entwickelt sich zu verstecktem Interesse und endet nicht selten mit einem spicy Kapitel. Das Genre ist so beliebt, dass Bücher bereits seit Jahren als Vorlagen für große TV-und Kinoproduktionen dienen. Die deutsche Amazon-Prime-Serie Maxton Hall ist eine davon.

Basierend auf dem Roman Save Me von Mona Kasten treffen hier die ehrgeizige Stipendiatin Ruby Bell und der reiche Playboy James Beaufort aufeinander. Gespielt wird die Schülerin von Harriet Herbig-Matten, die Anfang Mai gemeinsam mit ihrem Schauspielpartner Damian Hardung über die nationalen Grenzen hinaus die Zuschauer*innen in ihren Bann zog.

Für Harriet bedeutete das vor allem eins: Die Anzahl ihrer Fans, die sie bisher aus Filmen wie Das Pubertier oder der Serie Bibi und Tina kannten, hat sich quasi über Nacht weltweit um ein Vielfaches erweitert. Die Promo-Interviews zur ersten Staffel von Maxton Hall fanden hauptsächlich auf Deutsch statt und sind maximal mit englischen Untertiteln verfügbar. Wie groß Harriets internationale Fanbase ist, zeigt sich aber in den Kommentaren der besagten Videos. „No entendí ni madres, pero guapos todos“ oder „As American girlies… let’s just learn German at this point“, heißt es dort. Neben dem positiven Feedback des Publikums werden auch zunehmend Marken auf die junge Schauspielerin aufmerksam.

So sieht man auf ihrem Instagram-Account Kooperationen, zum Beispiel mit Bulgari, oder Story Snippets live von der New York Fashion Week. Harriet hat das erreicht, wovon viele deutsche Schauspieler*innen träumen: internationale Anerkennung mit gerade einmal 21 Jahren. Dass dieser Erfolg anhalten wird, beweisen auch die aktuellen Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Maxton Hall nur drei Monate nach dem Release der Serie.

Zwischen Schuluniform-Fittings und Skriptlesen hat sich Harriet Zeit genommen, um uns sechs schnelle Fragen zu beantworten.

Wenn du für immer nur noch eine Frucht essen könntest, welche wäre das und warum?

Ich bin tatsächlich gegen fast jede Frucht allergisch. Aber von denen, die ich essen kann, würde ich Mango wählen.Wird nie langweilig.

Drei Tipps für alle, die Angst vor großen Veränderungen haben?

Nicht zu viel nachdenken, im Moment leben und genießen. Und nicht mit Theorien im Kopf, die möglicherweise passieren könnten. Bei sich bleiben und springen.

Maxton Hall ist auch außerhalb Deutschlands mehr als gut angekommen. Wie nimmst du den Sprung von nationaler zu internationaler Bekanntheit wahr?

Es ist ein total absurdes Gefühl. Ich bin unfassbar dankbar für den Erfolg und dafür, dass wir so viele Menschen erreicht und berührt haben. Ich vergesse es aber tatsächlich oft, weil ich mich nicht stark verändert habe. Ich bin der gleiche Mensch mit den gleichen Ängsten, Problemen und Gedanken wie davor. Aber ich fange an, meinen Traum zu leben, und das ist wahnsinnig schön.

Deine schönste Behind-the-Scenes-Erinnerung vom Dreh zu Maxton Hall?

Es gibt unfassbar viele, aber die Zeit in Hannover, in der wir alle zusammen jeden Abend und die Wochenenden dort verbracht haben, war besonders schön. Wir haben auch meinen Geburtstag mit dem Team gefeiert. Es war eine sehr intensive Zeit, in der wir wie eine kleine Familie zusammengewachsen sind.

