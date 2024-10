Zarte Pastelltöne treffen auf ausdrucksstarke Eleganz. In unserer Cover-Strecke zeigen wir euch romantische Looks, die gleichermaßen kraftvoll und sinnlich sind – ein perfektes Spiel zwischen Sanftheit und Stärke.

Neben schlichten und minimalistischen Looks, die wohl nie wirklich aus der Mode geraten werden, tauchen auch immer wieder verspielte Elemente inmitten der Trends auf. Romantische Looks mit Rüschen und Spitze, hauchdünnen Stoffen und fließenden Silhouetten erinnern an vergangene Epochen. Mit den richtigen Styling-Choices finden aber auch die verträumtesten Pieces ihren Platz im Hier und Jetzt.

Blumen, Schleifen und Stickereien treffen auf Lederhandschuhe, Tennissocken und sportliche Sonnenbrillen. So verschwimmen die Grenzen zwischen utopischen Fairytales und alltäglichen Märchen. Unsere Cover-Story soll euch zeigen, dass Sanftheit und Stärke sich nicht widersprechen müssen. Visuell schaffen beide Stile eine Balance, von der sich alle Ambiverts inspirieren lassen können.

Kleid von Zimmermann, Ohrringe von Odassey

Top & Rock von Helena Stölting, Strumpfhose von Hudson, Handschuhe von Roeckl, Kette von Swarovski

Kleid von Jasmin Wottke, Brille von Tom Ford, Ohrringe von Helena Stölting, Schuhe von Ca’ d’Oro

Links: Kleid von A.F. Vandevorst, Kette & Ohrringe von Odassey, Handschuhe: Stylist’s own Rechts: Top von Marques'Almeida, Brille von Prada, Kette: Stylist’s own, Ohrringe von Pandora

Kleid von Mulberry, Schuhe & Socken: Stylist’s own, Ohrringe von Odassey, Choker von Swarovski, Kette von Pandora

Fotos: Tobias Wahl

Styling: Nina Petters

Haare & Make-up: Victoria Plekhanova using Chanel Beauty

Casting: Cameron Nedrick

Production: Jenny Weser

Styling-Assistenz: Greta Müller-Elsner

Model: Nomin @ Mirrrs Models

