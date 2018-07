Back To The Roots: Musiktipps für den Trip in die Heimat

Ihr fahrt mal wieder für ein paar Tage nach Hause? Wir haben uns von Fords Video „The Science of Sound: NOA über Nostalgie“ inspirieren lassen und euch die perfekten Tracks zusammengestellt, die auf eurer nächsten „Coming Home!“-Reise nicht fehlen dürfen!

Text: Malu Nitsche & Kristin Roloff

Kaum ist man ausgezogen, heißt es plötzlich Wäsche waschen, saugen, kochen und einkaufen, denn – Überraschung: Wir müssen jetzt tagtäglich alles selbst erledigen. Und mal ehrlich, so gerne wir auch unabhängig und frei sind, so gerne setzen wir uns auch mal wieder ins gemachte Nest. Also ab hinter’s Steuer zurück in die Heimat – und Music on. Mit diesen Tracks lassen wir Emotionen aus vergangener Zeit neu aufleben, denn genau solche Momente wollen wir mit feiern. Home Sweet Home!

NAO – Nostalgia

Wir haben uns inspirieren lassen: In „The Science of Sound: NOA über Nostalgie“, produziert von Ford und Spotify, besucht Soul-Shootingstar NAO ihre alte Highschool. Da ist selbstverständlich nur eine Reaktion vorprogrammiert: Nostalgie, Baby! Den ganzen Song findet ihr übrigens hier.

Mikky Ekko -Time

Mikky Ekko hat seinen Durchbruch durch die Veröffentlichung „Stay“ mit Rihanna erlangt. Aber auch ohne sie verzaubert er uns mit seinem Album „Time“. Der gleichnamige Song ist übrigens nach ein paar Tequila Shots auf dem Land entstanden. Lässig!

MØ – Nostalgia

Die 30-jährige dänische Popsängerin MØ blickt in ihrem Song “Nostalgia” in die Vergangenheit. „Dieses Video ist etwas Besonderes für mich, denn es zeigt ein kleines Stück meiner Geschichte – mein Zimmer in meinem Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin und meinen ersten Song geschrieben habe”, sagte MØ gegenüber dem britischen Musik-Magazin NME.

Frank Ocean – Strawberry Swing

Frank Ocean schwärmt in dem Song von Kindheitserinnerungen mit seinem damaligen Best Friend. Glückliche Erinnerungen – wie immer gepaart mit deepen Bildern und Klängen.