Beats unter der Sonne: Festival-Styles mit Influencerin Kicki Yangz

Zusammen mit Superdry und Kicki Yangz haben wir auf dem Melt Festival nicht nur heiße Sounds und Sonnenstrahlen mitgenommen, sondern auch die neusten Festival-Styles geshootet.

Fotos: Ruben Jacob Fees // Text: Kristin Roloff

30 Grad und heiße Beats – knapper und passender kann man das diesjährige Melt Festival nicht beschreiben. Und wenn die Rahmenbedingungen schon so perfekt sind, braucht es dafür natürlich den passenden Look: Zusammen mit Superdry und der Instagram-Bloggerin Kicki Yangz zeigen wir euch deshalb die besten Styles für alle Festival-Bedingungen. Mit dabei: trendy Latzhosen, lässiger Military-Look und eine gehörige Portion Stripes.

Musikalisch waren Dank der Performance von Headliner-Act Florence + The Machine emotionale Momente ebenfalls garantiert. Wer es experimentell mochte, hat sich mit Tyler, the Creator und seinen Rap-Sounds den Tag verschönert. Auf der SuperdrySounds Stage haben die SuperdrySounds Talents AU/RA und Santino Le Saint dann neben Shootingstar Mavi Phoenix mit ihren Sets die Festival-Menge zum Kochen gebracht. Also doch ein bisschen mehr als Sunshine und heiße Beats – wie es sich für ein perfektes Festival-Weekend gehört. Jetzt aber Vorhang auf für unsere Editorial Shots!

Alle Looks von Superdry (Instagram: @superdry)

In freundlicher Zusammenarbeit mit Superdry.