Keine Ideen mehr? Kein Problem! Wir haben die Geschenke gefunden, über die sich wirklich jede:r freut – von der kleinen Aufmerksamkeit bis zum großen Wow-Moment.

Der erste Glühwein ist getrunken, die Lichterketten hängen, und irgendwo zwischen Adventskalender und Jahresendspurt taucht sie wieder auf: die große Frage, was man sich wünschen soll, oder was man schenken soll. Keine Panik – wir haben vorgesorgt.

Und das Timing könnte kaum besser sein: Black Friday steht vor der Tür und ist die perfekte Gelegenheit, die Geschenkeliste schon jetzt abzuhaken – und dabei vielleicht den einen oder anderen Euro zu sparen.

Ob Beauty, Fashion, oder die Person, die eigentlich schon alles hat: In unserem Gift Guide findest du alles von kleinen Stocking Stuffern bis zum großen Wow-Moment.

Also: Wunschliste auf – Let’s get gifting!

Make-Up Musts:

Bobbi Brown

Kunst für die Wangen: Für die limitierte Kollaboration Bobbi Brown x The Met ziert ein Detail aus Gustav Klimts „Mäda Primavesi“ die Verpackung des Brightening Blush. Das multidimensionale 3-in-1-Rouge vereint schimmernde, aufbaubare Nuancen mit Perlpigmenten, die du einzeln oder zusammen tragen kannst – den dunkelsten Ton für Definition auf den Wangen, die helleren als Highlight auf den Wangenknochen. Unser Liebling ist Blushed Burgundy, der perfekt in die festliche Saison passt. Ein Geschenk für alle, die Beauty und Kunst gleichermaßen lieben.

CAIA

Glow statt Grau: Mit dem limitierten Bronzed Winter Gift Set von CAIA kommt der Sommer-Teint auch durch die dunkelste Jahreszeit. Drin stecken der Glow Bronzer in Gold Coast mit weichem Soft-Focus-Schimmer, der exklusive Blush Stick in Dark Honey Glow für einen warmen Hauch Farbe in Honigtönen, das Juicy Lip Oil für glossy Lippen und die Mini F26 Brush zum mühelosen Verblenden. Das Highlight: ein exklusives Beauty Case in Bronze Terracotta, das alles zusammenhält – zu Hause oder auf dem Weg zum nächsten Event. Perfekt für alle, die den Sommer-Glow nicht loslassen wollen, und auch ein schöner Einstieg für alle, die CAIA zum ersten Mal ausprobieren.

Huda Beauty

Zwei Ikonen, eine Mission: der perfekt gesnatchte Look. Für die Ultra Snatched Collection haben sich Huda Kattan und Cardi B zusammengetan und die legendäre Easy Bake Familie in eine leuchtende Pink-und-Lilac-Farbwelt getaucht. Das Easy Bake Duo vereint zwei ultrafeine Loose Powder in einem Döschen, die du einzeln tragen oder dank cleverem Selector miteinander mischen kannst. Pink hellt auf, Lilac liftet – das Ergebnis ist ein weichgezeichnetes Airbrush-Finish, das bis zu 18 Stunden hält, ganz ohne Flashback.

Real Techniques

Gute Pinsel sind das halbe Make-up – und dieses Trio ist ein echter Allrounder. Das Blush & Glow Brush Trio vereint die Tapered Cheek Brush für Blush, die Angled Fan Finishing Brush für Bronzer und Kontur sowie die Setting Brush für Highlighter oder Puder. Die Borsten sind synthetisch, 100 % vegan und funktionieren mit flüssigen, cremigen und pudrigen Texturen. Dazu gibt’s einen kompakten Spiegel für Touch-ups unterwegs. Das ideale Gift für Make-up-Einsteiger:innen und Profis.

Skin- & Lipcare:

Typology

Hydration? Yes, please! Das limitierte Lippenöl-Trio von Typology verpackt gleich drei getönte Lip Oils in einer Box: zartes Puderrosa, ein schimmerndes Kastanienbraun mit feinen Perlpartikeln und ein warmes, tiefes Kirschrot. Die Formel setzt auf 10 % Squalan, Jojobaöl, Pflaumenöl und Vitamin E – vegan, ohne Silikone und Mineralöle, made in France. Ein Geschenk für alle, die ihre Lippen gepflegt, aber nie langweilig und immer mit etwas Farbe mögen.

Skinvity

Self-Care auf Spa-Niveau, ganz entspannt von der Couch aus: Die Silikon-LED-Maske von Skinvity arbeitet mit Rot-, Blau- und Infrarotlicht in insgesamt fünf Wellenlängen und deckt Gesicht, Hals und Dekolleté ab. Das flexible Silikon schmiegt sich dank verstellbarem Band eng an jede Haut, ein integrierter Augenschutz macht die Anwendung angenehm. Schon zehn Minuten am Tag reichen – ideal für ein kleines Wellness-Ritual nach langen Wintertagen um sich wohlzufühlen. Das Investment-Piece für alle Skincare-Nerds unter deinen Liebsten!

Haircare

Kérastase

Goodbye Frizz, hello Glow! Das limitierte Gloss Absolu Trio Xmas Set von Kérastase ist die perfekte Routine für lange Haare, die gerne zu Frizz neigen. Drin stecken das Bain Hydra-Glaze Shampoo, der Insta Glaze Conditioner und die Glaze Drops – ein Haaröl für ein spiegelndes, duftendes Finish. Hyaluronsäure, Glykolsäure und Wildrosenöl sorgen für Geschmeidigkeit und Shine, ohne die Haare zu beschweren. Ein Geschenk für alle, die auch im Winter keinen Bad Hair Day akzeptieren.

La Bonne Brosse

Eine Bürste als Weihnachtsgeschenk? Wenn es diese ist: absolut. Die N.01 L’Universelle von La Bonne Brosse kommt in etlichen Farben, und jetzt als limitierte Edition in Rouge Carmin – einem tiefen Karminrot, das festlicher kaum sein könnte. Die von Hand gesetzten Wildschweinborsten verteilen den natürlichen Talg von den Ansätzen bis in die Spitzen, sorgen so für Glanz und massieren dabei sanft die Kopfhaut. Besonders schön für feines, empfindliches oder glattes Haar. My personal favorite – ein Beauty-Tool, das man nie wieder hergeben will.

Fashion Favorites:

Jérôme Dreyfuss

Wenn es dieses Jahr ein großes Geschenk sein darf, dann die Andy von Jérôme Dreyfuss: weiches Leder in einem tollen Rot, eine lässige Beutelform und ein geflochtener Riemen als schönes Detail.. Getragen wird sie als Schulter- oder Handtasche, und ein doppelter Karabiner hält die Schlüssel immer griffbereit. Made in Italy – und definitiv ein Geschenk mit Wow-Faktor.

Charles & Keith

Für die Feiertage darf es ruhig ein bisschen glamourös und mit mehr Farbe sein: Die Valentina Slingback-Pumps von Charles & Keith kommen aus seidig schimmerndem Satin in einem Olivgrün – die vielleicht unerwartetste und schönste Festtagsfarbe der Saison. Spitze Kappe und ein 8,5 cm hoher Stiletto-Absatz machen sie zum perfekten Partner für das Silvester-Outfit. Für alle, die wissen: Der Look steht und fällt mit den Schuhen!

Arket

Zeitlose Basics, die bleiben: Bei Arket haben wir gleich zwei Lieblingsstücke gefunden. Der Wollschal in sattem Blau aus 100 % Wolle ist groß genug, um sich bei Minusgraden richtig einzukuscheln und die perfekte Farbe für den baldigen Schnee! Und für die festlichen Abende: das Satin-Hemd in Cremeweiß, das zur Jeans genauso funktioniert wie zum Midirock. Effortless chic – ein Geschenk, das garantiert immer geht.

Birkenstock

Ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt: Der Boston Lammfell von Birkenstock ist der Clog, den man diesen Winter einfach nicht mehr ausziehen will. Obermaterial aus Veloursleder, ein flauschiges Lammfellfutter und das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett sorgen für maximalen Komfort – made in Germany. Kleiner Tipp: Das Modell fällt eher klein aus, im Zweifel also lieber eine Nummer größer wünschen/ schenken.

EMU Australia

Der perfekte Winterbegleiter: Der Higgie von EMU Australia ist ein Mini-Boot aus Veloursleder, komplett gefüttert mit weichem australischem Lammfell. Die markanten Ziernähte im Aztec-Look und die griffige Chunky-Sohle machen ihn besonders und sicher im Schnee. In der Farbe Chocolate passt er zu jedem Winterlook. Ein Geschenk, das den Winter sehr viel gemütlicher macht.

Paperlove:

Moleskine

Für alle, die ihre Gedanken am liebsten noch analog festhalten, hat Moleskine gleich zwei Geschenke, die das Herz höherschlagen lassen. Die Notizbücher aus der Kollektion „I am the City“ sind kleine Liebeserklärungen an die großen Metropolen der Welt – ob New York, London, Mailand oder Tokio. Jedes Cover hat der Illustrator Carlo Stanga mit seinen detailreichen, bunten Stadtansichten gestaltet, und eine illustrierte Postkarte gibt’s obendrauf. Und für alle Planer:innen: der MoMA Vincent van Gogh Wochenkalender 2027, dessen Cover ein Detail aus der „Sternennacht“ zeigt. Ein Geschenk für Fernweh-Träumer:innen und Kunstliebhaber:innen gleichermaßen.

Experience Gifts:

mydays

Manchmal sind die schönsten Geschenke nicht zum Auspacken, sondern zum Erleben – und mydays hat gleich mehrere Ideen. Für ein unvergessliches Winter-Date: eine Übernachtung im Kristall-Iglu im Tiroler Ötz für zwei, inklusive Fackelwanderung, Rodeln, Käsefondue und Frühstück. Für alle Duft-Liebhaber:innen gibt es Parfum-Workshops, in denen ihr euren ganz persönlichen Signature Scent kreiert. Und wer sich einfach nicht entscheiden kann: Die Geschenkbox „Für Dich“ x Purelei enthält einen Gutschein über 100 Euro für mehr als 9.000 Erlebnisse – plus eine Halskette von Purelei, verpackt in einer Box mit Samtbezug. Ein Geschenk, das ganz viel gemeinsame Zeit verspricht und niemals falsch sein kann.

Merry Christmas & happy gifting!

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