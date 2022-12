Die Feiertage rücken näher und das bedeutet neben Lebkuchenhäusern bauen für viele auch Geschenk-Stress. Wir zeigen euch, wieso die Beauty-Box von Sebastian Professional mehr als nur eine Person in eurem Umfeld glücklich machen kann und ihr somit entspannter in die Weihnachtszeit starten könnt.

Die Halloween-Kürbisse sind mittlerweile zu leckeren Suppen verarbeitet worden, in den Städten werden Lichter aufgehängt, Tannenbäume geschmückt und die Christmas-Queen Mariah Carey herself verkündete in einem TikTok – It’s Time! Abgesehen von abendlichen Treffen am Glühweinstand und der Feiertagsplanung steht vor allem eins auf der Weihnachtsliste, was jedes Jahr erneut einen potenziellen Stressfaktor darstellt: die Suche nach den perfekten Geschenken für Partner*innen, Freund*innen und Familie. Für Opa vielleicht ein Buch? Für die kleine Schwester ein neues Computer-Game? Die Möglichkeiten scheinen endlos, die Zeit ist allerdings meist begrenzt. Deshalb nimmt uns Wella etwas den Druck während der Weihnachtszeit und schenkt uns kuratierte Boxen, die für alle Personen auf unserer Geschenk-Liste passend sind.

Unter dem Motto „Freude ist das schönste Geschenk” findet sich neben Wella Professionals, System Professional, weDo/ Professional und SP auch die Beauty-Box von Sebastian Professional. Gefüllt ist sie mit drei Essential-Produkten der Marke – dem „Dark Oil Shampoo”, dem „No Breaker Bonding & Styling-Spray” und dem „Dark Oil Styling-Öl” in der Travel-Size. Mit dem Geschenk machen wir allerdings nicht nur unseren Liebsten eine Freude, sondern auch den Kindern der Organisation „Make-A-Wish®”. Pro verkaufter Box wird 1€* an die Organisation gespendet, die Kindern mit einer ernsthaften Krankheit ihre Wünsche erfüllen. Von einem Tag als Polizist*in bis hin zum Treffen mit dem Lieblings-Star. Als ob das nicht Grund genug wäre sich die Boxen einmal näher anzuschauen, haben wir drei Festtags-Typen für euch gesammelt, für die die Sebastian Professional Beauty-Box das perfekte Geschenk ist.

>>> SCROLLT RUNTER, UM AM GEWINNSPIEL TEILZUNEHMEN! <<<

Die Abenteurer*innen

Wir alle haben diesen einen Freund oder diese eine Freundin, der*die immer unterwegs ist. Egal ob auf Backpacker-Reise in fernen Ländern oder dem Städte-Kurztrip innerhalb Europas. Diese Person kann nicht lange an einem Ort sein und feiert auch Weihnachten gerne mal am Strand oder in einer Berghütte. Kurz, jedes Gramm zu viel im Gepäck ist nicht so gerne gesehen. Deshalb werden sich diese Menschen besonders über das „Dark Oil” in der Travel-Size aus der Sebastian Professional Box freuen. Denn das Styling-Öl ist nicht nur klein und nimmt kaum Platz im Koffer weg, sondern hält strapaziertes Reise-Haar dank der natürlichen Inhaltsstoffe wie Sandelholz, Zedernholz und Arganöl gesund. Tipp von den Friseur-Profis bei besonders geschädigtem Haar – das „Dark Oil” mit dem „No Breaker” zu gleichen Teilen mischen und in die Längen und Spitzen geben.

Die Zu-Hause-Bleiber*innen

Zuerst sei gesagt, dass Menschen, die Weihnachten lieber alleine verbringen nicht gleich zusetzen sind mit dem Grinch. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum die Feiertage mit sich selbst verbracht werden. Sei es, weil das Ticket in die Heimat dieses Jahr einfach zu teuer ist oder am 24. noch lange gearbeitet werden muss. Auch dieser Festtags-Typ ist ein Fan von Weihnachten und freut sich über bedacht gemachte Geschenke. Um sich die Feiertage alleine schön zu gestalten, kann auch Selfcare-Zeit in der Badewanne oder unter der Dusche auf dem Programm stehen. Hier hat das „Dark Oil Shampoo” aus der Sebastian Professional Beauty-Box seinen großen Auftritt. Denn das schwerelose Shampoo mit einer besonderen Kombination an natürlichen Ölen reinigt gründlich und hinterlässt glänzendes Haar. Perfekt also, um einen entspannten und relaxten Abend alleine zu verbringen. Für das volle Spa-Erlebnis zu Hause empfehlen wir ein paar Kerzen und ein gutes Buch, um so richtig abzutauchen.

Die Gastgeber*innen

Die Wohnung putzen, Schlafmöglichkeiten organisieren, das Essen für acht Leute kochen. Diese Dinge und noch vieles andere beschäftigen meist schon Wochen vor den eigentlichen Dezember-Feiertagen, die Personen, die die jährliche Familienfeier oder das Freund*innen-Dinner bei sich veranstalten. Da bleibt selten Zeit sich über das Outfit oder den Hair-Do für den großen Tag Gedanken zu machen. Mit dem „No Breaker”-Leave-in-Spray von Sebastian Professional müssen die Gastgeber*innen das auch gar nicht. Denn Pflege und Styling sind bei diesem Produkt die Kernfunktion und somit lassen sich schnelle und einfache Looks zaubern, bei denen nicht auf natürliche Fülle und Volumen verzichtet werden muss. Das mit Äpfelsäure formulierte Spray hilft, selbst starke durch Hitze, Styling und chemische Behandlungen verursachte Schäden zu reparieren und gibt dem Haar somit ein natürliches und gepflegtes Aussehen. Das passende Geschenk also für alle Menschen, die nach einem stressigen Tag der Vorbereitungen nur einen kurzen Moment für sich selbst haben, um dann den Abend mit den Liebsten zu verbringen.

Die Boxen gibt es ab sofort bei allen teilnehmenden Wella Salons, Shops und ausgewählten Online-Plattformen.

Gewinnt eine von drei Beauty-Boxen von Sebastian Professional zum verschenken oder selber behalten

Die Teilnahme (ab 18!) ist super easy: Schreibt uns bis Freitag, 09.12.2022, eine E-Mail an info@blonde.de und verratet uns, warum ihr eine der Beauty-Boxen von Sebastian Professional gewinnen wollt. Die Gewinner*innen werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Mail benachrichtigt. Für mehr Infos und die Teilnahmebedingungen scrollt runter. Viel Glück!

Teilnahmebedingungen:

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist BLONDE in Kooperation mit Wella Germany GmbH.

2. Zur Teilnahme musst Du mindestens 18 Jahre alt sein und Deinen Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich haben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst Du diesen Bedingungen zu.

3. Der Gewinn ist 3×1 Beauty-Box von Sebastian Professional. Die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt. Sie müssen sich nach Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden mit vollständigem Namen und Adresse bei BLONDE zurückmelden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich BLONDE vor, eine*n Gewinner*in auszulosen und es besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn.

4. BLONDE bezieht aus allen registrierten Teilnehmer*innen in einem vorher angekündigten Zeitraum die Gewinner*innen. Registriert kann jeder sein, der sich für das Gewinnspiel via E-Mail angemeldet hat.

5. Der Gewinn ist nicht zum Weiterverkauf und Weitergabe zugelassen. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung des Gewinns in Sachwerten ist nicht möglich.

6. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass BLONDE Deine Daten für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels speichert und Kontakt mit Dir aufnehmen darf. BLONDE verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen, die Datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. BLONDE und Wella Germany GmbH werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben.

7. Nur einzelne natürliche Personen dürfen unmittelbar teilnehmen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Mitarbeiter*innen von BLONDE und die am Gewinnspiel beteiligten Kooperationspartner (Wella Germany GmbH) sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

9. BLONDE behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

Unsere Datenschutzerklärung findet ihr hier.

*Für jeden Kauf einer Beauty-Geschenkbox im Aktionszeitraum vom 01.09. – 15.12.2022 durch seine Handelspartner, spendet Wella 1€ an Make-A-Wish®.

Bezahlte Kooperation mit Sebastian Professional

Mehr Beauty-Inspiration findet ihr hier

Clear Coast: Klare (Beauty-) Looks für mehr Intimität

Shape Shift statt Makeover: Eine Frisur zeigt sieben Styling-Moods

Genderless Beauty: Warum Beauty-Sticks neutrale Tools für Skincare & Make-Up sind