Von Kopf bis Duft: Haarpflege und Parfum für die kalte Jahreszeit

Warum dein Haar diesen Winter dein schönstes Parfum trägt – und wie Blond dabei kühl, glänzend und unverwechselbar bleibt.

Kennst du das? Jemand nimmt neben dir im Café den Schal ab, schüttelt kurz das Haar aus, und auf einmal riecht es so gut, dass man sich fast automatisch umdreht. Ein Duft, der hängen bleibt, lange nachdem die Person schon weg ist.

Genau das ist die Idee hinter einem Signature Scent: kein Duft, den man trägt, sondern einer, an dem man dich erkennt. Und der beste Ort dafür ist nicht nur die Haut, sondern das Haar. Es hält Duft erstaunlich lange und verteilt ihn ganz von selbst, sobald man den Kopf dreht oder sich durch die Haare fährt.

Nur: Wer im Winter schön duften will, braucht auch Haar, das mitspielt. Heizungsluft, Mützen und Wollschals machen vor allem Blond stumpf, gelbstichig und zu Berge stehend. Deshalb denken wir Haarpflege und Parfum diesmal zusammen – als Zusammenspiel.

Der Signature Scent

Kaum eine Marke steht so sehr für das Prinzip „Signature“ wie Le Labo. Jeder Flakon wird im Lab frisch abgefüllt und bekommt ein Etikett mit deinem Namen, dem Datum und dem Ort. Ein Parfum, das buchstäblich deins ist. Der Winterklassiker bleibt Santal 33: trocken, holzig, mit Leder, Zeder und Kardamom. Auf einem Schal entfaltet er sich über Stunden und wird mit der Zeit weicher und wärmer. Wer es heller und puristischer mag, greift zu Another 13 – ein Klassiker, der zu jeder Jahreszeit funktioniert.

Das Geheimnis der City Exclusives: Neben der Classic Collection hat Le Labo eine Reihe von Düften, die jeweils nur in einer Stadt verkauft werden – Paris, Tokio, Kyoto, Miami, Los Angeles und, seit 2021, Berlin. Nur einmal im Jahr verlassen sie ihre Heimat: Im City Exclusive Month, jeden September , gibt es die komplette Kollektion weltweit in allen Labs und online. Proben und Discovery-Sets starten schon im August. 2026 kam mit Shiu 25 für Peking ein neuer Duft dazu.

Für uns die schönste Nachricht: Cedrat 37, der Berlin-Duft, ist im Berliner Lab das ganze Jahr erhältlich. Zitronatzitrone und Ingwer – frisch, leicht süß und mit viel Leichtigkeit. Ein Grund mehr für einen Winterwochenend-Trip in die Hauptstadt. Und wer den September verpasst hat: im Kalender für 2027 notieren.

Blond ohne Kompromisse

Ein Signature Scent wirkt nur so luxuriös wie das Haar, auf dem er liegt. Und Blond verzeiht im Winter wenig: Kalk, Heizungsluft und wenig Sonne lassen kühle Töne schnell gelb und matt wirken. Hier kommt Wella Professionals Ultimate Color Blonde ins Spiel. Das Duo aus dem Shampoo und dem Conditioner sind die Must-Haves aus der neuen Blond-Linie innerhalb der Ultimate-Color-Serie. Das Shampoo arbeitet mit Violettpigmenten gegen Gelbstich und mit Aktivkohle gegen Rückstände, die das Haar grau wirken lassen. Der Unterschied zu klassischen Silbershampoos: Es pflegt, während es tönt – ohne den strohigen Effekt. Bis zu fünf Minuten einwirken lassen, ein- bis zweimal pro Woche. Funktioniert bei Platin, Strähnen, Naturblond und sogar bei grauem Haar mit Gelbschimmer.

Für strapazierte Längen, gerade nach dem Blondieren und für die langen Winternächte: das Kérastase Cicanuit Serum, das über Nacht im Haar bleibt und morgens für Glanz sorgt.

Parfum fürs Haar

Haarparfum ist kein Trend mehr , sondern eine eigene Kategorie. Der Grund ist simpel: Klassisches Parfum enthält viel Alkohol und trocknet Haar aus. Haarparfums sind sanfter formuliert und pflegen oft sogar mit. Byredo Hair Perfume übersetzt Signature-Düfte wie Gypsy Water oder La Tulipe in einen feinen Duftnebel, der das Haar zugleich schützt. Unser Wintertrick: Byredo darf auch auf Stoff. Ein Sprühstoß auf den Schal, und der Duft begleitet dich den ganzen Tag.

Gisou Honey Infused Hair Perfume ist die Wahl für alle, die es warm und süß mögen. Gründerin Negin Mirsalehi stammt aus einer Imkerfamilie, der Honig aus dem eigenen Bienengarten steckt in jeder Formel. Für den Winter: die Edition Vanilla Glaze – Vanille wie aus der Patisserie, mit Glanz für die Spitzen.

Kérastase Gloss Absolu Le Parfum ist der kleine Luxus für die Handtasche: 30 ml, zitrisch-blumig mit warmer Holzbasis.

Das Winter-Ritual

So wird aus Pflege und Duft eine Routine, die durch die kalte Jahreszeit trägt:

1. Waschen mit Plan: zweimal pro Woche Wella Ultimate Color Blonde für kühles, klares Blond, an den anderen Tagen eine milde, duftende Wäsche wie das Le Labo Hinoki Shampoo.

2. Über Nacht reparieren: ein paar Tropfen Cicanuit in die trockenen Spitzen, idealerweise auf einem Seidenkissen.

3. Duft schichten: Parfum auf die Haut, Haarparfum ins Haar – am besten aus derselben Duftfamilie, ganz wie man es persönlich mag.

4. Der Schal-Hack: ein Sprühstoß auf Schal oder Mantelkragen. Wolle hält Duft länger als Haut.

Ein Signature Scent ist am Ende das, woran sich andere erinnern, wenn du längst weitergegangen bist. Und diesen Winter darf er gern auch im Haar sitzen – gepflegt, glänzend und so, wie er zu dir passt!



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