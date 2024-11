Die Tage werden kürzer und unsere Tagträume länger. Weil wir uns schon jetzt nach dem Frühling sehnen, haben wir gemeinsam mit instax™ einen visuellen Fashion Forecast für 2025 auf die Beine gestellt, der einen Einblick in die Trends von morgen gibt.

Florals for Spring? Groundbreaking. Blumen finden sich nächstes Jahr eher auf dem Tisch anstatt auf unserem Lieblings-T-Shirt. Farbenfroh wird es trotzdem, nur etwas dezenter. Vor allem Neutral Grey zählt zu den Farb-Trends für 2025, aber auch Erdtöne, die in ein sanftes Grün übergehen. Das ist auch die Farbe der neuen instax WIDE 400™ Sofortbildkamera, die dank breiterem Format mehr von der Welt erkunden lässt und optisch zu jedem Outfit passt

Top von Lion Busch, Hose von Filippa K, silberne Kette von Saskia Diez, Perlenketten: Stylist’s own

Pia: Kleid von Lion Busch, Jacke von & Other Stories, Schuhe von Aeyde

Shirt von Joseph, Hose von Filippa K, Gürtel: Vintage

Ob Fashion Editorial, Roadtrip oder Dinnerparty, dank analogem Selbstauslöser lässt sich eure Abenteuerlust für die Ewigkeit festhalten – und das sogar aus drei Metern Entfernung. So funktioniert nicht nur jeder Detail-Shot von deinem Lieblingsoutfit, sondern auch das unvergessliche Gruppenfoto ohne Schubserei und Leo Energy. Mit dem praktischen Schultergurt habt ihre eure persönliche Time-Capsule immer dabei und werdet dank des instax WIDE™ Sofortbildfimformates sicher groß rauskommen.

Mamadi: Top von Lion Busch, Hose von Filippa K, silberne Kette von Saskia Diez, Perlenketten: Stylist’s own Paula: Shorts von Cos, Brille von Ferragamo, dünne Kette von Glambou, dicke Kette von Arket, BH & Strumpfhose: Stylist’s own

Paloma: T-Shirt von Florentina Leitner, Hose von Ganni, Schuhe von Aeyde Pia: Hemd & Hose von Lion Busch, Top von Arket, Bauchkette von Glambou, Schuhe von Aeyde

Shirt von Lion Busch, Hose von Ganni, Stulpen von Jospeh

Am Ende geht es darum, im Moment zu leben und sich nicht allzu ernst zu nehmen. Das spiegelt sich auch in der Mode wider: Bubble Skirts und Caprihosen bleiben uns auch 2025 noch erhalten. Genauso wie Layering – Röcke über Hosen, ja bitte! Und Gürtel, die sich gerne auch mal zum Top umfunktionieren lassen. Kreativität kennt keine Grenzen – weder in der Mode noch in der Art und Weise, wie wir unsere Erinnerungen festhalten.

Shirt von Maiami, Hose von Cos, Gürtel von Iro Paris, Schuhe von Vagabond, Ketten: Stylist’s own

Das ganze Editorial findet ihr außerdem in unserer aktuellen BLONDE #50. Jetzt am Kiosk, online und als E-Paper!

Bezahlte Kooperation mit instax™

Fotos: Maxine van Endert

Styling: Chiara Bottin

Haare & Make-up: Helena Narra

Produktion: Maxine van Endert & Carina Parke

Konzept: Jenny Weser

Fotoassistenz: Lewin Berninger

Models: Mamadi, Paula & Julian @Tigers, Paola @Cameron Nedrick Casting, Pia @Fifteen Minutes