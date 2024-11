‚Tis the season! Bald beginnt der Weihnachts-Countdown. Für alle, die dieses Jahr keine Lust auf Schokolade haben, gibt es hier die Top 11 Wellness- und Beauty-Adventskalender der BLONDE-Redaktion. Inklusive Previews zu den Inhalten.

Advent, Advent… Die schönste Zeit des Jahres rückt näher und mit ihr die tägliche Freude, ein kleines Türchen zu öffnen. Denn wer liebt ihn nicht: den Adventskalender, der uns bis Weihnachten jeden Morgen eine Freude macht? Auch dieses Jahr wollen wir euch unsere Top Auswahl an Adventskalendern nicht vorenthalten. Mit Fokus auf Beauty-, Wellness- und Skincare-Produkte, präsentieren wir euch elf Kalender, die euch alles bieten, was das Herz (und die Haut!) in der kalten Jahreszeit braucht. So könnt ihr die Vorweihnachtszeit nicht nur voller Vorfreude, sondern auch mit einem bezauberndem Glow genießen.

Lush Adventskalender 2024

Lush, ca. 170 bis 235 €

Der Adventskalender 29 High Street ist von dem allerersten Lush-Shop inspiriert und verbirgt im Innern die magische Werkstatt des Weihnachtsmanns. Hinter jedem Türchen erwarten euch weihnachtliche Lush-Produkte, wie die Elf On The Shelf-Badebombe, das Candy Cane Schaumbad, oder die Sleepy Bear Badebombe. Erstmals hat Lush außerdem einen Refill-Adventskalender auf den Markt gebracht, mit 25 veganen Produkten, darunter vier exklusive Geschenkartikel und drei Retro-Produkte. So könnt ihr euren Lush-Kalender aus dem letzten Jahr einfach neu befallen.

Douglas Adventskalender 2024

Douglas, ca. 20 45 bis €

Der Luxury Advent Calendar von Douglas verleiht der Vorweihnachtszeit einen Hauch von Luxus: In dem Kalender verbergen sich 24 edle Wellness- und Beauty-Produkte, die keine Wünsche offen lassen. Die zunächst dezente Schatulle in Mitternachtsblau offenbart beim Öffnen das Motiv eines magischen Winterwalds und macht jeden Tag bis zum Fest zum glamourösen Abenteuer. Wer auch den Countdown bis zum neuen Jahr zelebrieren möchte, für den hat Douglas einen After Christmas Kalender mit sieben festlichen Beauty-Überraschungen.

Diptyque Adventskalender 2024

Diptyque, ca. 425 €

In diesem Jahr erscheint der Adventskalender von Diptyque in Form eines Koffers, inspiriert vom Universum der Künstlerin Lucy Sparrow. Jeden Tag öffnet sich eines der 25 Türchen zu einer wohlriechenden Überraschung. Düfte aller Art, ob in limitierter Edition, zur Jahreszeit passend, als Raumduft, Kerze, Duftgeste oder Pflegeprodukt. Und nach den Festtagen kann der praktische Koffer mit seinen goldfarbenen Details und den vielen Fächern zur Aufbewahrung eurer liebsten Schätze dienen und für ein zweites Leben umfunktioniert werden.

Charlotte Tilbury Adventskalender 2024

Charlotte Tilbury, ca. 215 €

Entdecke die magische Welt der Make-up- und Skincare-Icons von Charlotte Tilbury – mit der Beauty Treasure Chest of Love! Von Gloss, über Toner und Mascara – Dieser schmuckverzierte Adventskalender mit seinen 12 Türchen, lässt eure Beauty-Träume wahr werden! Der Kalender ist außerdem ein tollen Geschenk, das ihr auch über die Weihnachtszeit hinaus wertschätzen werdet! Wenn alle Überraschungen gelüftet sind, lässt sich der herzförmige Adventskalender wunderbar als Schmuckschatulle oder Aufbewahrungskiste weiter verwenden.

Dr. Hauschka Adventskalender 2024

Dr. Hauschka, ca. 79 €

Dr. Hauschka ist für ihre faire Naturkosmetik bekannt. All ihre Werte haben sie auch auf ihren diesjährigen Adventskalender übertragen. Jedes Säckchen ist handgenäht, jede Creme sorgfältig hergestellt. Im Dr. Hauschka Adventskalender stecken 24 ausgewählte Produkte zur Gesichts- und Körperpflege (Probiergrößen, zwei Originalgrößen – unter anderem das Illuminating Fluid und eine Limited Edition der Lavendelseife). Jeder Adventskalender-Kauf unterstützt außerdem die Myna Mahila Foundation, die monatlich mehr als 10.000 Frauen in Indien mit Informationsangeboten und kostenlosen Hygieneartikeln versorgt.

Rituals Adventskalender 2024

Rituals, ca. 100 €

Der neue Deluxe Adventskalender von Rituals enthält 24 Überraschungen, die vom UNESCO-Weltkulturerbe Amsterdams inspiriert sind. Dieser liebevoll designte Kalender lässt euch mental durch die weihnachtlichen und verschneiten Gassen und Grachten von Amsterdam spazieren und verwöhnt euch mit den Rituals-Bestsellern, Limited Editions und innovativen Geschenken, wie der Clean Beauty Bar oder festem Shampoo. Zusammen mit zwei Produkten in Originalgröße, einer LED-Lichterkette und vier Kerzen sorgt dieser Kalender für vorweihnachtliche Feststimmung.

e.l.f. Adventskalender 2024

e.l.f., ca. 105 €

Mit dem Adventskalender von e.l.f. könnt ihr euch auf 24 Tage gefüllt mit Hautpflege- und Make-up-Produkten der veganen Beauty Brand freuen – ganz nach dem Motto „sleigh the holidays“ könnt ihr euch so die Tage bis Weihnachten versüßen. Hinter den Türchen erwarten euch virale Bestseller, die e.l.f. Holy Grails und sogar Produkte in exklusiven neuen Holiday-Shades. Egal, ob Pflegeprodukt, Make-up oder Tools, dank diesem Adventskalender seid ihr bestens vorbereitet auf die Feiertage und werdet jede Christbaumkugel outshinen.

Estée Lauder Adventskalender 2024

Estée Lauder über Flaconi, ca. 275 €

Jeden Tag ein neues Lieblingsprodukt entdecken? Yes, please! Genießt die Vorfreude auf Weihnachten zusammen mit täglichen Luxusmomenten. Der Adventskalender von Estée Lauder enthält Hautpflege, Make-up und sogar Düfte, damit der Countdown bis zu den Feiertagen etwas ganz Besonderes wird. Schenkt euch selbst oder euren Liebsten dieses Überraschungspaket an luxuriösen Goodies. Von Reinigungsgel, Mascara, Primer und Cremes, ist alles dabei was das Herz begehrt. So könnt ihr euch in der stressigen Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun.

Jean&Len Adventskalender 2024

Jean & Len, ca. 90 €

Der Jean&Len Adventskalender sorgt mit 24 Pflegeprodukten in Originalgröße und seiner 3D-Szenerie für festliche Stimmung im Wohnzimmer. Unser Highlight: Zwei exklusive Limited Editions der Rosemary & Ginger Bestseller und ein Schmuckstück aus der Jean&Len Jewelry Kollektion. Dazu gibt es auf jedem Päckchen Achtsamkeitsfragen, die zu Selbstreflexion und Besinnlichkeit einladen. Mit einem Gesamtwert von über 155 Euro ist dieser Kalender ein ideales Geschenk für sich selbst oder die Liebsten.

Catrice Adventskalender 2024

Catrice, ca. 45 €

Im glamourösen Great Gatsby-Look ist dieser Adventskalender von Catrice ein echter Hingucker. Elf der 24 Quadrate sind Pop-up-Türchen mit unterschiedlichen Motiven, die das prunkvolle Design dieses Kalenders interaktiv verschönern. Aber nicht nur die Hülle, auch der Inhalt überzeugt die Beauty-Liebhaber unter euch. Am Ende der Adventszeit habt ihr 24 limitierte Produkte in Originalgröße – vom Lippenstift, Highlighter, über Lippenmaske bis hin zum cremigen Blush. Und das Beste daran? Alles ist vegan und frei von Tierversuchen und Mikroplastik.

