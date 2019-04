Oldie but Goldie: Diese Outdoor-Jacken schicken uns auf eine Zeitreise

Time Travel: Diese Outdoor-Jacken von Schöffel sind der perfekte Begleiter für den Frühling und schicken uns auf eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre.

Hat jemand Anorak gesagt? Oh yes. Gemeinsam mit Schöffel denken wir zu gerne an die Zeit zurück, als Übergangsjacken vielleicht so etwas wie die It-Pieces des Alltags waren. Als Hommage an die 70er und 80er hat die Outdoor-Marke ihren Klassikern lediglich ein Touch-Up verpasst. Die „Schöffel Originals“ gibt’s in verschiedenen Styles als Limited Edition über Schöffel.de.

In Kooperation mit Schöffel.