Mehr und mehr Brands launchen diesen Monat ihre festlichen Holiday-Kampagnen für das Jahr 2024. Wir haben uns alle bisher veröffentlichten angeschaut und die schönsten für euch kuratiert. So kommt ihr garantiert in Weihnachtsstimmung!

Winter Retreat mit Jacquemus

Das Model Alex Consani kennt ihr spätestens seit Ende Oktober, wo sie zu Heidis Halloween-Party als sexy Gru erschienen ist. Nun ist sie ohne lange Nase und Glatze (aber mindestens genauso sexy) das neue Gesicht der Jacquemus Holiday-Kampagne. Unter dem Motto „Winter Retreat“ wurde das Model kreativ von Fotografin Lisa Jahovic in Szene gesetzt. Ob mit wehendem Schal auf der Rudermaschine, bedeckt mit Grukenscheiben im Spa oder beim Föhnen ihrer flauschigen Boots – die französische Brand weiß, wie kreatives Marketing funktioniert.

Miu Mia zeigt neue Upcyclying-Kollektion⁠ in ihrer Holiday-Kampagne

Für ihre diesjährige Holiday-Kampagne arbeitete Miu Miu, wie auch im vergangenen Jahr, mit Schauspielerin und Markenbotschafterin Emma Corrin. In einem simplen aber unglaublich ästhetischen Raum präsentiert die Schauspielerin einige der most iconic Handtaschen von Miu Miu: die Arcadie, die Aventure, die Penny und die Wander Bag. Die Kampagne stellt außerdem die neue Upcycling-Kollektion der Marke vor. Dazu gehören Pieces aus wiederverwendetem Leder, eine Auswahl an Vintage- und Archiv-Modellen, und die exklusiven Slipper aus upgecycelter Wolle.

Burberry feiert Weihnachten im Kreise der Liebsten

„Wrapped in Burberry“ heißt die Holiday-Kampagne der britischen Traditionsmarke. Die dreiteilige Content-Serie zeigt Paare, Freunde und Familien aus der ganzen Welt. Zum Beispiel den britisch-nigerianischen Künstler Slawn und seine Familie – sie machen es sich im weltbekannten Burberry-Karo gemütlich. Außerdem Teil der Kampagne sind Drs. Herschel und Lilly Stoller, ein Paar aus Nebraska, die bereits seit über 20 jähren eine enge Beziehung zu Burberry pflegen. Teil drei dreht sich um die real life Besties und britischen Schauspiel-Ikonen David Tennant und Alex Hassell, die in der Fernsehserie „Rivals“ mitspielen.

Louis Vuittons Holiday-Kampagne ist eine magische Reise

Louis Vuitton nimmt uns dieses Jahr (wie eigentlich immer) mit auf eine zauberhafte Reise und zeigte ihre neueste Kollektion auf einem Vintage-Karussell in einer wunderschönen Winterlandschaft.⁠ Mit jeder Drehung wird es festlicher und die Blicke der Models immer glücklicher, gefüllt mit dem Versprechen, neue Erinnerungen zu schaffen. Neben Pferdchen, Bär und Giraffe stehen aber natürlich die neusten Kreationen des Hauses im Fokus – darunter Reisegepäck, Accessoires, Outdoor-Essentials und Schmuck.

Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Karina und Louis Partridge feiern Weihnachten mit Prada

Gucci verbringt die Feiertage in den Bergen

Nach ihrer New York zentrierten Holiday-Kampagne starte Gucci dieses Jahr mit Debbie Harry and Kelsey Lu in London. Für das zweite Kapitel der Gucci Gift-Kampagne beginnt der Family & Friends-Ausflug in die verschneiten Berge. Cozy, kuschelige Styles⁠, Reisegepäck und die perfekten Winteraccessoires für die Skipiste stehen hier im Fokus der Kampagne. „To the Mountains“ fängt das unbeschwerte Gefühl der Feiertage und die verspielte Stimmung ein – natürlich zum legendären 80s Sounds, mit Blondies “I feel Love“. Ab auf die Piste!

Anya Taylor-Joy spaziert mit Tiffany & Co. durch das festliche New York

Für die Weihnachtszeit-Kampagne von Tiffany & Co. erkundet Anya Taylor-Joy New York, die Stadt, in der die Liebe niemals schläft und jeder “act of love“ zelebriert wird. Wir begleiten die Schauspielerin auf ihrer Reise und beobachten jede Art von Liebe von zeitlosen Bindungen bis hin zu bedeutungsvollen Anfängen. In diesem New York hat die Liebe viele Facetten, die alle, egal in welcher Form ein Geschenk sind. Und die neuen Schmuckstücke von Tiffany & Co. sind die Geschenke, die wir in der besinnlichen Weihnachtszeit unseren Liebsten schenken können.

