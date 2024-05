Neuer Monat, neue Zodiac Season! Jetzt wird es dank des Stiers wieder ruhiger und besonnener für alle Sternzeichen. Welche Pieces uns dabei besonders unterstützen, findet ihr hier heraus.

Nach einer stürmischen Widder-Saison kommt jetzt die ruhigere Taurus Season auf uns zu. Gerade rechtzeitig, denn nachdem sich im letzten Monat viel Neues ergeben hat, ist jetzt die Zeit sich zu fokussieren und wieder zu erden. Dafür haben wir ein Erdzeichen an der Seite, welches der perfekte Partner für die kommenden Wochen ist. Denn alles dreht sich um Stabilität und die Balance aus Work and Pleasure. Es ist Zeit, auch die unliebsamen Aufgaben, wie putzen, Arzttermine oder endlich den Kleiderschrank für den Sommer fit zu machen, anzugehen. Nach getaner Arbeit gönnen wir uns dank dem Planeten Venus eine verdiente Auszeit mit Freund*innen im Restaurant oder einen Frühlingsspaziergang. Mit dabei sind Pieces, die jedes Sternzeichen in der Stier-Saison auf dem Boden halten.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI

Adidas Originals, ca. 100 €

Aus irgendeinem Grund wird der Stier oft nur mit Genuss und Gemütlichkeit gleichgesetzt. Eigenschaften, die zwar von Vorteil sind, von vielen allerdings negativ ausgelegt werden. Es ist also höchste Zeit mit diesen Assoziationen aufzuräumen und wann wäre ein besserer Zeitpunkt als die Wochen, die dem Erdzeichen gewidmet sind. Denn eigentlich zeichnet sich der Stier durch seine Verlässlichkeit, unerschütterliche Loyalität und Bodenständigkeit aus. Oft ist er für seine Mitmenschen der Fels in der Brandung und ein sicherer Hafen, in schwierigen Momenten. Für einen festen Stand sorgen daher die Adidas Originals Sneaker mit extra Grip. Passend zur Naturverbundenheit des Erdzeichens – who would have thought – leuchtet der Schuh in einem Wiesengrün.

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI

Nanushka, ca. 95 €

Der kommunikativen und entertaining Zwilling zieht sich in der Taurus Season etwas aus dem Rampenlicht zurück. Freiwillig versteht sich, denn wir alle wissen, dass man dem Luftzeichen nichts vorschreiben kann. Während die zurückliegenden Wochen dem Wandel und dem Neuen gewidmet waren, braucht selbst der Zwilling eine kurze Pause von den Veränderungen. Aber da es ganz ohne auch nicht geht, sucht er in anderen Dingen die Wandelbarkeit. Vielleicht etwas unkonventionell, aber genau das Richtige für einen Zwilling, der kurz mal auf die Bremse tritt, ist das Halstuch von Nanushka. Denn während sich jetzt auf Stabilität und Balance konzentriert wird, bietet der kleine Seidenschal die passende Abwechslung, die der Zwilling braucht. Ob um den Hals, auf dem Kopf oder sogar als Top. Das Luftzeichen wird einen Weg finden, das Tuch auf immer neue Arten zu tragen.

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

Ulrich Lang New York über ausliebezumduft.de, ca. 165 €

Mantras, Affirmations, Manifesting – es gibt viele Methoden oder Tools, die das Selbstbewusstsein boosten und dafür sorgen, dass man Ziele klar im Visier hat. Um die warmherzigen, sensiblen, aber auch launischen Krebse zu ermutigen, auf der Energiewelle von Mars zu reiten, braucht es vielleicht einen Reminder an sorgenlose Sommertage voller Leichtigkeit und Leidenschaft. Genau das versprüht „Suncrest” von Ulrich Lang New York. Mantra im Flakon quasi.

LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST

Nortvi, ca. 259 €

We know what you are going to say: Ein Koffer für den Löwen? Der Schütze ist doch das reiselustige Sternzeichen? Da stimmen wir voll und ganz zu, aber auch der schillernde Löwe hat manchmal viel Gepäck. Damit ist nicht emotional Baggage gemeint. Obwohl das Feuerzeichen gerne im Mittelpunkt steht, hat es neben einem großen Selbstbewusstsein auch ein ebenso großes Herz. Zusammen mit der seiner Love Language „Gift Giving” kommt der Löwe also selten ohne ein Gastgeschenk vorbei. Da sich gerade der Mai für ein verlängertes Wochenende mit der Familie oder Freund*innen eignet, packt er seinen Koffer von Nortvi also nicht nur voll mit showstopping Outfits, sondern auch mit Präsenten für die Liebsten.

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

Crocs, ca. 45 €

So fleißig und gewissenhaft Jungfrauen auch sind, steckt in ihnen auch die Lust Neues zu entdecken. Da trifft es sich ganz fantastisch, dass Crocs zur warmen Jahreszeit mit der „Getaway”-Kollektion neue Sandalen wie diesen Platform Flip an den Start bringt. Zudem verspricht Venus dem besonnenen Sternzeichen grenzenlose Romantik und Begehren – und wenn einem schon jemand die Welt zu Füßen legen will, dürfen die auch bitte in cuten Sandalen stecken.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

Ganni x Paloma Elsesser, ca. 225 €

Liebe Waagen, zwar ist bekanntlich Taurus Season, aber in den kommenden Wochen seid auch ihr komplett in eurem Element, denn alles dreht sich um Balance. Schließlich ist das Luftzeichen die gelebte Definition von Work-Life-Balance. Mit ihrer charmanten und offenen Art überzeugen sie im Business Talk ihre Gegenüber von einem Kompromiss und geben abends den Liebsten wertvolle Ratschläge in persönlichen Dingen. Natürlich braucht das Luxus liebende Sternzeichen passende Outfits, die nicht nur die Fashion-Balance halten, sondern auch auf beiden Seiten von Work und Life passen. Das Ganni x Paloma Elsesser Kleid funktioniert kombiniert mit anderen Pieces im Office genauso gut wie mit einem Paar Heels in der Bar. Auch hier gilt: Die Balance macht es aus.

SKORPION – 24. OKTOBER – 22. NOVEMBER

Mango, ca. 20 €

Florals for spring? An sich vielleicht nicht besonders groundbreaking, aber für die mysteriösen und oft als schwierig geltenden Skorpione unter uns, sind zarte Blüten schon ein Schritt aus der mit emotionalem Stacheldraht umzäunten Comfort Zone. Diese sweeten Ohrringen von Mango taugen als subtiler Reminder, dass Merkur und Venus Good Vibes und Karma für dieses Sternzeichen blühen und gedeihen lassen.

SCHÜTZE – 23. NOVEMBER – 21. DEZEMBER

Caia, ca. 29 €

Grundsätzlich unterstützen wir unsere Schütze-Mitmenschen gerne darin, ihre Abenteuerlust und Freiheitsdrang auszuleben. Aber Neptun sorgt im Mai für nervöse Schwingungen – also liegt das Abenteuer derzeit vielleicht eher am ruhigen See in der Nähe. Das Umfeld scheint davon nicht viel zu merken, denn nicht nur der Rat des Sternzeichens ist sehr gefragt, sondern für viele sind Schützen nahezu unwiderstehlich. Der Lack ist also alles andere als ab und fürs letzte glossy Finish empfehlen wir diese Lip Oils von Caia in den ikonischen Mentos Flavors Cola, Mint, Fruit und Grape. Yummy!

STEINBOCK – 22. DEZEMBER- 20. JANUAR

GHD, ca. 359 €

Der Steinbock steht dem Stier in Thema Sturheit in nichts nach. Doch nicht immer kann man mit dem gehörnten Kopf durch die Wand um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Es wird also höchste Zeit, die eigenen Ansprüche etwas herunterzuschrauben und die Wogen mit sich selbst zu glätten. Oder zu locken? Mit dem GHD „Chronos” Styler ist beides möglich und ermöglicht so einen Moment der vollen Konzentration und Ruhe bei der individuellen Styling-Session. Denn obwohl das Erdzeichen immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, braucht es kleine Augenblicke wie diese, um sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu besinnen.

WASSERMANN – 21. JANUAR – 19. FEBRUAR

Peak Performance, bald erhältlich

Für den etwas verträumten und kreativen Wassermann kann die Taurus Season anstrengend werden. Dinge erledigen, die einfach stumpf abgearbeitet werden müssen, steht nicht unbedingt oben auf der Liste des Luftzeichens. Da die kommenden Wochen aber auch der Balance gewidmet sind, muss der Wassermann sich daran festhalten. Wenn also die unliebsamen Aufgaben abgearbeitet sind, sollte ein Timeslot für die kreative Ader geblockt werden. Ob lesen, kochen, malen, stricken – der Wassermann sollte das machen, was seine Energiereserven wieder auflädt. Als kleinen Reminder für diese geplanten Auszeiten, dient das Longsleeve von Peak Performance. Der artsy Print erinnert bei jedem Blick in den Spiegel daran, dass Funktion und Kreativität sich nicht ausschließen müssen.

FISCHE – 20. FEBRUAR – 20. MÄRZ

L:a Bruket, ca. 34 €

Eine besonders feste Umarmung haben die Fische unter uns verdient. Stets hilfsbereit und selbstlos kommen sie in der Stier-Saison endlich etwas zur Ruhe und nehmen sich Zeit für sich selbst. Denn auch, wenn Empathie eine wichtige Eigenschaft ist, die bei dem Wasserzeichen sehr ausgeprägt ist, darf die Balance dabei nicht verloren gehen. Dafür eignen sich die kommenden Wochen perfekt, denn auch der Frühling steht endlich vor der Tür. Egal ob Yoga-Session im Park, ein Kaffee in der Sonne oder ein Spaziergang durch die Stadt. Fische sollten in sich gehen und ihren eigenen Bedürfnissen Raum geben. Das startet ab jetzt schon im Badezimmer, denn der Body Wash „Hinoki” von L:a Bruket bietet die perfekte Einstimmung auf eine Zeit, die der Selbstfürsorge gewidmet ist.

WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL

Oceansapart, ca 65 €

Es ist Zeit für etwas Ruhe, lieber Widder. Nach einer Season voller Abenteuer und Impulsivität, holt euch der Stier jetzt wieder auf den Boden zurück. Aber wie alles im Leben des Feuerzeichens, nimmt es die Challenge an und schaut, welchen Baustellen es als Nächstes angeht. Fünf Projekte, die am besten gestern fertig gewesen wären? Kein Problem. Morgens zum Spinning, danach ins Meeting und am Abend Drinks mit den Freund*innen? Yes, please! Wer immer in Bewegung ist, braucht Support. Für die physische Unterstützung ist der Oceansapart Onesie der passende Allrounder für den busy Widder. Denn mit einem Paar Trainingssneaker lässt sich das Piece zum Sport tragen, aber mit Blazer und Cowboyboots auch gut zu einem Treffen in der Lieblingsbar. Eben genauso wandelbar und multitalented wie der Widder selbst.

