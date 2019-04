Wie die Carters: Gewinnt mit Airbnb eine Louvre-Übernachtung in Paris

An diesem Ort wurde das Musikvideo zu „APESHIT“ von Beyoncé und Jay-Z gedreht – und jetzt wird er zu eurem Date-Spot. Wir verlosen einen Trip für zwei Personen nach Paris mit Dinner und Louvre-Übernachtung – Date mit der Mona Lisa inklusive!

Mal ehrlich, wer wollte sich nicht schon mal wie die Carters fühlen? Wir versuchen es gefühlt jeden Tag, aber den Lifestyle von Beyoncé und Jay-Z zu imitieren, fällt nicht immer ganz leicht. Mit Airbnb kommen wir der ganzen Sache aber ein Stück näher. Ihr könnt jetzt an dem Ort übernachten, an dem schon Musikgeschichte geschrieben wurde: Das Musikvideo zu „APESHIT“ von Beyoncé und Jay-Z entstand im weltbekannten Museum „Louvre“ in Paris. Ende April wird dieses Museum für eine Nacht in ein ganz besonderes Zuhause verwandelt. Zwei Personen bekommen die Chance, in einem privaten Rundgang der Mona Lisa einen Besuch abzustatten –inklusive Aperitif natürlich, um direkt auf dieses einmalige Erlebnis anstoßen zu können. Darauf folgt die einmalige Louvre-Übernachtung. Bisher hatten überhaupt nur die Carters und die Obamas das Privileg, allein Zeit mit der Mona Lisa zu verbringen. Um das besondere Date perfekt zu machen, gibt’s anschließend ein leckeres Dinner. Und da bei diesem Trip alle Räumlichkeit maximal special sind, findet das Abendessen in den Räumen Napoleon III statt. Die Louvre-Übernachtung gibts danach in einer „Mini-Pyramide“ unter der legendären Glaspyramide des Museums. Und das haben nicht mal Bey und Jay gemacht. Sweet dreams!

direkt hier über Airbnb bis zum 12.04. teil. Viel Glück! Lust auf den Trip? Dann nehmt ganz easybis zumteil. Viel Glück!

In Kooperation mit Airbnb.