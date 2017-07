#TBT The Beauty Thursday Hej Organic – diese Bio-Kosmetik müsst ihr kennen!

Vegan, bio und fair: das deutsche Kosmetiklabel Hej Organic setzt ganz auf Natürlichkeit.

Wenn man einmal anfängt, auf Inhaltsstoffe in Kosmetika zu achten, bleiben plötzlich überraschend wenig Produkte übrig, die man benutzen möchte. Eine Marke, die zu hundert Prozent überzeugt und die ganz bedenkenlos im Badezimmer einziehen darf, ist Hej Organic. Das Unternehmen aus Dortmund verwendet für seine Kosmetik ausschließlich Bio-zertifizierte, natürliche Inhaltsstoffe, die zudem vegan sind sowie ohne Tierversuche und in Zusammenarbeit mit lokalen Herstellern produziert werden. Noch dazu ist das Packaging echt schön – die Produkte machen sich also auch optisch gut im Bad.

Die Hauptbestandteile der Pflegeserie sind Bio-Kaktusfeigenkernöl und Bio-Kaktusfeigenblütenextrakt – beides ist reich an Vitamin E und C, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und regt die Zellerneuerung an. Wer hätte Kaktus so viel zugetraut?

Mit rund 30 Euro für die Gesichtscreme (mit LSF!), rund 25 Euro für die Augencreme und rund 15 Euro für den Duschschaum ist Hej Organic dabei noch relativ bezahlbar. Wer die Marke erst einmal kennenlernen möchte, bevor er eine reguläre Größe kauft, kann sich das „Starter Pack“ bestellen.

Wir sind schon Fans!

