Fashion-Favorites Neun Regenjacken, die nicht doof aussehen

Meistens sind Klamotten, die praktisch sind, nicht unbedingt schön. Bei diesen Regenjacken ist das anders!

Ja, bislang war der Sommer ziemlich nass. Aber mit nur zwei kleinen Veränderungen wird das plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Erstens: Wir müssen aufhören, uns über das Wetter zu ärgern und stattdessen einfach das Leben genießen. Zweitens: Wir müssen uns eine Regenjacke zulegen – genauer gesagt, eine, in der wir uns nicht doof vorkommen. Ersteres können wir euch nicht abnehmen, aber wir haben uns für euch in den Online-Shops nach Regenjacken umgesehen, die tatsächlich gut aussehen.