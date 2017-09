Lookbook-Liebe Power-Looks aus Berlin

Das Label „ALLES Berlin“ macht Schluss mit 0815 und setzt auf grenzenlose Individualität.

Sheila Ilz van Hofen ist Gründerin und Chefdesigner vom Label ALLES Berlin. Angetrieben davon, dass sie von massenproduzierter Mode und 0815-Looks gelangweilt war, fing sie an, sich selbst Outfits für Partyabende zu nähen. Daraus entstand später ein Label, dass nun kraftvolle Looks feiert und für jeden anbietet, der auf Individualität steht. Im Interview mit uns, hat Sheila bereits verraten, warum Mama ihr größtes Vorbild ist und Körpergrößen oder das Geschlecht total irrelevant sind. Und dieses fortschrittliche Denken findet sich auch in der Mode wieder. Nun haben wir uns nochmal schockverliebt – in das neue Lookbook. Seht selbst!

In Berlin findet ihr die Sachen bei Coexist (Grünberger Str. 88) und Level Eight Berlin (Max-Beer-Straße 31) – außerdem gibt es Teile im Mailänder Wovo Store. Wer nicht aus dem großen B kommt oder gerade in Italien ist, kann online unter Depop bestellen. Mehr Infos findet ihr unter Alles-Berlin.net 🔥

Credits for all images:

Photographer: Lisa Müller // @lisamarleenmueller

Models: Ariel Thompson // @aireel & Gayoung // @gayounggirl

Hair: Asahi Sano // @asahi_sano

Make-Up: Asuka Fukuda // @asukafukuda_mua

Styling: ALLES BERLIN // @alles_berlin