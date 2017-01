Die russischen Feministinnen melden sich zurück – das Musikvideo zu „Straight Outta Vagina“ sprüht vor Female Pussy (Riot) Power und verleiht der Vagina ein neues Image.

Foto: Screenshot aus „Straight outta Vagina“ by Pussy Riot

Was eint laut Pussy Riot alle Menschen auf dieser Welt? Sie kommen aus einer Vagina. Das ist der Ursprung des Lebens – das Tor zur Welt. In dem neuen Musikvideo der russischen Punkrock-Band geht es um Female Power und Sexualität, die erforscht, diskutiert, performt und ausgelebt werden soll. Ein neues politisches Thema – im typisch rebellischen Pussy Riot Stil.

„We’re still just about to build another roles, norms, ethics for vaginas owners. And the owner of vaginas is not some narcissistic stupid orange ape who’d claim that he could easily grab women by their pussies. The owner of vagina is a woman. Who wears her vag as a badge of honour.

Pussy is the new dick, ladies.“ – Pussy Riot

Wer wohl damit gemeint ist, ein dummer orangener Affe zu sein, der Vaginas begrapscht? Wir hätten da eine Vermutung. Im Musikvideo zum neuen Song „Straight Outta Vagina“ sehen wir nicht nur die feministischen Musikerinnen, sondern auch vier Männer in roten Pumps und dem gegenüber starke Gewichtheberinnen und das kleine Mädchen, das wir schon im Missy Elliott Video „Work“ zu Gesicht bekommen haben. Hört euch selbst den Song an – der die Quelle aller Weiblichkeit feiert 😉