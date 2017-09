Musik-News The xx zeigen (endlich) ihre romantische Seite

Bei der UK Band The xx hat eine Veränderung stattgefunden: das Video zur Single „On Hold“ ist voller schöner Momente und romantischer Sehnsucht.

Foto: Screenshot aus dem Video

Die Band The xx hat heute das Video zur Single „On Hold“ veröffentlicht. Die Hauptrolle spielt das US It-Girl und Model Ali Michael, die knutschend und verliebt in dem Video zu sehen ist. Texas statt London, Telefonzellen statt Handys, House Parties statt Clubs, Sonnenlicht statt Strobolicht und Lyrics, die es auf den Punkt bringen:

„My young heart

chose to believe

we were destined

young hearts

all need love

call it a lesson“

The xx sind erwachsen geworden und klären uns mit „On Hold“ auf (was soviel bedeutet wie „warmhalten“), indem sie im nostalgischen Video zeigen, wie zerbrechlich Liebe und Freundschaft sein können. Überzeugt euch selbst:

Das passende Album „I see you“ erscheint am 13.Januar.

Mehr unter thexx.info