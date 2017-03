Friday - Highday BLONDE #06

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch ab jetzt einmal die Woche mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack.

Sampha, Ex- SBTRKT Mitglied, hat sein erstes Solo Album „Process“ im Februar released und darf mit seinen Liedern „Under“ nicht in unserer Wochenend-Playlist fehlen. Weiter geht es mit der französischen Psychobilly-Band La Femme (Deutsch: die Frau) und deren Lied „Où va le monde?“ (Deutsch: „Was passiert mit unsere Welt?“), ein Ohrwurm und eine Frage, die wir uns alle stellen sollten. Der Musiker Chance The Rapper ist mit seinem Lied „Mixtape“ dabei, das ihr bestimmt schon auf der einen oder anderen Hip Hop-Party gehört habt. Die Underdogs Shabazz Palaces sind wiederum schon lange im Musik-Game, wurden aber spätestens seit dem Release des KENZO Films „Music is my mistress“ von Modejunkies entdeckt. Der Rapper Future hat letzte Woche nicht nur ein Album, sondern gleich zwei Alben herausgebracht (!). Eines für jede seiner Persönlichkeiten: auf der HNDRXX Platte ist „Selfish“ in Kooperation mit Rihanna entstanden und das Lied „Mask Off“, das auf der FUTURE Platte ist, erinnert uns daran, dass wir die Maske ab und zu ablegen sollten.

Last but not least sorgen Beyoncé und ALMA für Party-Stimmung, bevor wir das Wochenende mit „Plastic 100°“ – ein Lied, das Sehnsucht und Fernweh verbreitet – ausklingen lassen.