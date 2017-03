Charity Aktion Greetz4good – Video Grüße für den guten Zweck

Mit der #greetz4good Aktion setzt sich #girlsforblonde und MTV Moderatorin Wana Limar für benachteiligte Kinder ein. Mit persönlichen Videogrüßen von euren Lieblings-Influencern könnt auch ihr helfen!

Wana Limar und ihre Schwester Hila sind Mitgründerinenn der Hilfsorganisation Visions For Children und setzen sich seit Jahren mit verschiedenen Projekten für Kinder in Afghanistan und Uganda ein. Mit der Anfang März gelauchnten #greetz4good Aktion gehen sie einen Schritt weiter:

Auf der Onlineplattform Greetzly können Spender und Spenderinnen einen Influencer auswählen, von dem sie als Dankeschön für ihre Spende einen persönlichen Videogruß bekommen.

Also Pfreunde, falls ihr schon immer ein Video von Lary, Bonnie Strange, Jessie Weiß, Lena Meyer Landrut, Chefket usw. haben wolltet: SPENDET. Der Erlös wird zu 100% in die Schulprojekte von Visions For Children investiert.

Mehr dazu hier: www.greetzly.com/greetz4good