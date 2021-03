Die neue Kollektion „(Un) Catalogued” ist inspiriert von Editorial-Kampagnen der letzten Dekaden. Mit neuen Denim-Schnitten und einer Menge Minimalismus bringt Pull&Bear den Look in die Gegenwart.

Wenn es um das Outfit des Tages geht, hat sich der Stellenwert von klassischen Denim-Pieces und stilsicheren Basics in letzter Zeit sicher vergrößert. Das bedeutet nicht, dass unser Gesamt-Look zweitrangig ist – aber Minimalismus und reduzierter Stil sind auf der Wunsch-Skala einen Schritt hochgerutscht. Damit sie nicht langweilig werden, achten wir aber umso mehr darauf, wenn Marken sich von Editorial-Kampagnen der 90er zu neuen Schnitten und Variationen inspirieren lassen – so wie Pull&Bear mit ihrer Kollektion „(Un) Catalogued”. Die limitierten Designs sind eine Hommage an die Zeit, als Kataloge noch Realität waren, und bringt ihre Ästhetik ins Hieru und Jetzt.

„(Un) Catalogued”besteht als limitierte Edition aus wenigen zeitlosen Stücken. Ein Slim-Fit-Kleid mit Spaghetti-Trägern, weite Shirts, simple Hosen mit Waist-Band, Crop Tops und Unterwäsche bilden die Kernelemente der Kollektion. Und natürlich Denim – der kommt in Form von weiten Jacken, Latzhosen mit Print-Trägern oder einer 5-Pocket mit einem neuen Favorit als Zusatz: dem doppelten Bund. Weiß, Schwarz und verwaschenes Blau bilden die zentralen Farben und unterstützen den nostalgischen Editorial-Look der zugehörigen Kampagne. Da kommt die Frage auf, ob diese „Katalog”-Kollektion ein Mode-Kompromiss zwischen rückblickenden Klassikern und Trend-Update ist? Wenn ja, wäre es wohl einer der wenigen, auf den es sich lohnt einzulassen.

Unter anderem sind diese Pieces Teile von „(Un) Catalogued”:

