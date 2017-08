Monday Label Crush Githan Coopoo – Statement-Schmuck der neuen Dimension

Der junge Schmuckdesigner Githan Coopoo aus Kapstadt macht Schmuckstücke wie Kunstobjekte – und modelt sie auf Instagram selbst.

Übergroße Ohrringe sind zurzeit der heißeste Trend in der Accessoire-, wenn nicht in der ganzen Modewelt. Einer, der den Trend haargenau trifft und dabei doch einen ganz eigenen Weg geht, ist Githan Coopoo. Der 22-Jährige aus Kapstadt macht Schmuck – vor allem Ohrringe – aus Materialien wie glitzerndem Kunststoff und Ton, in abstrakten, simplen Formen. Keramikschmuck liebt Githan Coopoo, weil das Material die Schmuckstücke so kostbar und zerbrechlich macht: „In der Regel ist Schmuck aufgrund des verwendeten Materials wertvoll. Mein Schmuck ist wertvoll, weil er so empfindlich ist und man sich gut um ihn kümmern muss“, sagt der Designer in einem Interview mit dem Online-Magazin 10and5.

Was uns besonders verzaubert hat: Githan Coopoo entwirft und kreiert die Schmuckstücke in erster Linie nicht für Kunden, sondern für sich selbst – und modelt seinen Schmuck auf Instagram auch persönlich. Wir finden: Mehr Männer sollten Statement-Ohrringe tragen!

Wer ein Schmuckstück von Githan Coopoo kaufen möchte, kann ihn per E-Mail über githanc@gmail.com erreichen.

Ciao. A post shared by Githan (@githancoopoo) on Jul 10, 2017 at 3:19am PDT

Still life, shot by @alixrosecowie A post shared by Githan (@githancoopoo) on Mar 25, 2017 at 1:46am PDT

Not really for human consumption. A post shared by Githan (@githancoopoo) on May 5, 2017 at 3:34am PDT